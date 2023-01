3 celebridades que tiveram encontros reais com fantasmas, incluindo Lily Collins

Você pode até não acreditar em fantasmas ou em experiências paranormais, mas não vai deixar de ler os relatos de algumas celebridades que já tiveram as suas próprias experiências com o sobrenatural.

Após ler o que Lily Collins, Keanu Reeves e Kendal Jenner têm a dizer, pode ser que você mude a sua opinião sobre fantasmas.

3 celebridades que tiveram experiências paranormais

Lily Collins

A estrela de Emily em Paris acredita que recebeu algum apoio dos fantasmas das vítimas de Ted Bundy enquanto se preparava para assumir o papel da ex-namorada do infame serial killer, Elizabeth Kloepfer, no filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Collins disse ao The Guardian em abril de 2019 que ela foi “acordada por flashes de imagens, como o resultado de uma luta” todas as noites às 3h05 durante as filmagens.

“Descobri que 3 da manhã é a hora em que o véu entre os reinos é mais fino e um pode ser visitado”, disse Collins à agência. “Eu não senti medo. Eu me senti apoiada. Eu senti como se as pessoas estivessem dizendo ‘Estamos aqui ouvindo. Estamos aqui para apoiar. Obrigada por contar nossa história.’”, contou Collins.

Kendall Jenner

“Eu acredito em fantasmas”, a Kardashian revelou em um vídeo para a Vogue em 2018. “Não sei se já vi um, mas já experimentei algumas situações bastante fantasmagóricas”.

De acordo com a modelo, a casa da matriarca Kris Jenner é assombrada por uma presença sobrenatural.

“Na casa em que minha mãe mora, Kylie e eu sempre ouvíamos passos no telhado enquanto não havia ninguém em casa”, disse ela. “O chuveiro de Kylie costumava ligar o tempo todo, e nunca sabíamos por quê. Então, sim, estou convencida de que era um fantasma”.

Keanu Reeves

Reeves uma vez afirmou que viu um fantasma quando criança na cidade de Nova York.

Durante uma aparição no Jimmy Kimmel Live em 2014, a estrela de John Wick explicou: “Eu tinha provavelmente 6 ou 7 anos quando viemos da Austrália”, quando começa a detalhar a situação: “Renata, [nossa] babá, no quarto, minha irmã está dormindo, ela está sentada ali, eu estou saindo. Havia uma porta e, de repente, essa jaqueta veio balançando pela porta, essa jaqueta vazia - não há corpo, não há pernas, está apenas lá. E então desaparece”.

“Eu era uma criança e pensei: ‘Ok, isso é interessante’, e olhei para a babá, e ela [estava fazendo uma cara apavorada]. E eu fiquei tipo ‘Nossa, então isso foi real‘”, contou Reeves.