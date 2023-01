Porta de avião abre durante voo em região mais fria do planeta e passageiros surtam

Vinte e cinco passageiros a bordo de um avião russo Antonov NA-26 presenciaram na última segunda-feira cenas dignas de filme de terror quando uma das portas da aeronave se abriu em pleno voo.

Quem assiste aos filmes de Hollywood já sabe o que acontece quando um avião despressuriza em voo. A pressão é tamanha que suga tudo para fora e torna-se quase impossível respirar, além do frio intenso. Os passageiros viveram tudo isso e, para piorar, sobrevoavam uma das regiões mais frias do mundo, onde a temperatura estava em 41 graus abaixo de zero.

A porta se abriu pouco depois do avião decolar de Yakutsk, na Sibéria, e um dos passageiros conseguiu filmar com sua câmera a porta aberta por alguns minutos. “Um homem sentado na parte traseira do avião quase foi levado pelo vento”, disse. “Ele tinha acabado de afrouxar o cinto de segurança. E ele quase foi sugado para fora do avião”, completou.

Com a despressurização do avião e todas as bagagens sugadas para fora, o piloto foi obrigado a tentar um pouso de emergência em uma pista totalmente coberta de neve, correndo enorme risco de explodir a aeronave. Por algum milagre divino, ninguém foi sugado para fora da nave e o avião conseguiu pousar em segurança.

O Antonov é um avião de uso militar, mas que também pode ser usado para carregar até 40 passageiros. Na versão usada no acidente, a porta da carga e bagagem fica na parte de trás, que se abre como uma rampa, e foi vista pelos passageiros batendo descontroladamente durante a decolagem.

O incidente será investigado pelas autoridades responsáveis pela aviação civil na Rússia.