‘Meu namorado me culpou por esquecer seu passaporte, eu o deixei para trás’

Após o namorado esquecer o passaporte em casa, uma mulher precisou tomar uma decisão extrema sobre a viagem de férias que planejava há meses. Segundo ela, o homem ainda a culpou por esquecer seus próprios documentos em casa.

O relato da jovem foi publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror depois de viralizar entre os usuários da plataforma, que se surpreenderam com a atitude do homem.

De forma anônima ela explica que está em um relacionamento com o homem, ao qual chamou de Paul, há 3 anos, sendo que estão morando juntos nos últimos seis meses.

“Ele tem problemas em esquecer documentos importantes e eu acabei ficando responsável por levar os documentos dele comigo. Para ele, todos os documentos relevantes tem uma versão digital, mas tem todos, como o passaporte, se incluem nesta regra”.

“Dois meses atrás ele me ligou reclamando de eu estar andando com o documento de identidade dele na minha bolsa. Ele me deu uma bronca enorme e me mandou parar de ‘guardar’ os documentos dele”, conta a mulher.

“Eu então entreguei todos os documentos para ele e disse que não me responsabilizaria mais por isso e nem o alertaria sobre se lembrar de andar com seus documentos”.

Eles tiveram sérios problemas

Meses depois o casal se preparou para uma viagem ao exterior durante as festas de fim de ano, e seguiram para o aeroporto com quatro horas de antecedência.

“Quando ele viu apenas um passaporte na minha mão ele logo me perguntou se eu estava com o dele e eu disse que não, por conta de toda a situação que expliquei antes. Ele entrou em pânico e decidiu correr para casa em busca do documento”.

“Resumindo, ele perdeu o voo e eu segui viagem, depois de 12 horas voando eu parei para ver o celular e ele estava me mandando diversas mensagens completamente revoltado com a minha atitude. Provavelmente ele não virá pois os voos estão caros ou lotados e ele ainda está me acusando de ter feito isso de propósito”.

“Meus amigos estão do meu lado, mas ainda me sinto mal com isso. Detalhe que eu fiz um checklist de tudo o que levar na viagem, o passaporte estava incluso e ele ainda assim esqueceu”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente. “Ele queria os documentos de volta, você os entregou. Então ele esqueceu os documentos dele mesmo tendo uma lista que o lembrava de pegar o passaporte”, comentou uma pessoa.

“Mesmo que ele considerasse a possibilidade de você estar com os documentos, ele deveria ter perguntado antes de sair”, comentou outra pessoa.