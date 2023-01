Cantora afirma que ‘fantasma maligno’ em sua casa queria sequestrar seu filho

A ex-cantora do Atomic Kitten, Kerry Katona, afirma que uma vez foi visitada em sua casa por um fantasma que queria seu filho, Max. Em entrevista com a OK!, a mãe de cinco filhos estava conversando sobre todas as experiências sobrenaturais e assustadoras quando fez a revelação.

Quando questionada se já teve um encontro com um fantasma, a cantora, de 41 anos, afirmou que sim. “Sim, tínhamos uma equipe de atividades paranormais em nossa casa. Isso foi há cerca de seis anos”, admitiu Kerry.

“Eles nos disseram que havia um homem na casa chamado John e ele queria que saíssemos - e que ele queria meu filho Max”, continuou a artista

Depois de relembrar essa terrível experiência, Kerry começou a contar sobre outras ocorrências assustadoras: “Além disso, isso aconteceu em toda a minha vida, as luzes da casa acendem e apagam constantemente”, divulgou a colunista da New Magazine.

“Aconteceu na minha antiga casa e está acontecendo aqui também. Meu quarto é como uma maldita discoteca!”, afirmou Kerry.

Em outra parte de sua entrevista, Kerry admitiu que acredita em tudo o que envolve coisas espirituais. “Eu uso cristais e tenho meu livro de gratidão onde escrevo minhas afirmações”, confessou. “Eu simplesmente não faço feitiços como Lilly [sua filha] faz. Não é que eu não seja crente, mas ela pratica mais do que eu”, continuou.

Lilly-Sue fez sua estreia na televisão ao lado de sua mãe em 2021, na série Celebrity Ghost Trip, em que Lilly e Kerry pegavam estrada ao lado de outras celebridades para o reality show sobrenatural.

Falando sobre o primeiro empreendimento da adolescente na TV, uma fonte disse ao The Sun, na época : “Kerry e Lilly fazem uma parceria incrível em Celebrity Ghost Trip. É a primeira vez que Lilly esteve na televisão e ela realmente brilha na câmera”, enfatizou.