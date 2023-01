‘Imagem poderosa e comovente’: cadela segue carro funerário para enterro da dona

Uma imagem postada nas redes sociais pela filha de uma mulher falecida na Irlanda comoveu muitos internautas nas redes sociais, não necessariamente pela morte em si, mas pela atitude da cachorra de estimação da família, segundo notícia do Sunday World.

A irlandesa Margo Magan morreu no dia 30 de dezembro, aos 94 anos, cercada pela família no hospital de Mullingar, na Irlanda. Margo teve uma família grande, com 12 filhos, dezenas de netos e era bastante conhecida na região por ter ganho títulos locais de natação, golfe e tênis de mesa durante sua longa vida. E sua outra paixão era Bessia, sua cadela de estimação, uma Golden Retriever brincalhona e amável.

Sua filha fez uma homenagem nas redes. Ela escreveu: " Dissemos nosso último adeus à nossa notável mãe, Margo, hoje @ 94. Ela amava seu cachorro. Mãe de 12 filhos. Nadadora campeã, detentora de muitos títulos/recordes, jogadora de golfe de ponta, 1ª mulher presidente de um clube de golfe na Irlanda. Ativo até recentemente, tendo nadado no dia de Natal há 3 anos. Lenda.”

Porém, a cena que emocionou a todos, durante o cortejo funerário, foi notar que Bessie acompanhou o carro com o caixão de sua tutora até o cemitério de KIllashee, em Logford, onde foi enterrada.

As imagens da cadela seguindo o caixão da tutora provocaram uma forte reação nas redes sociais, com pessoas enviando condolências à família, pelo falecimento, e também à cadela. “Imagem incrível, poderosa e comovente”, disse um dos comentários. “A cadela está partindo o meu coração. Como ela está?”, disse outra internauta.

