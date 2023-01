“Que idiota”: Homem causa indignação após pintar seu cachorro como Pikachu

Uma imagem divulgada pela TV durante uma transmissão de um jogo da NBA em 27 de dezembro causou indignação nas redes sociais.

O jogo mostrava os jogadores do Miami Heat contra o Minnesota Timberwolves na Arena Miami, mas o foco da transmissão deixou de ser o jogo para ser um cachorro pintado de amarelo, como o personagem Pikachu, da série Pokémon.

Pelas imagens é possível ver um cão de pequeno porte pintado de amarelo, com detalhes em vermelho e preto no colo de seu dono. A imagem chamou a atenção dos comentaristas da partida. “Acho que aquele cão não consentiu nessa pintura.”

Usuários que assistiam ao jogo também ficaram indignados e usaram as redes sociais para se manifestarem contra a atitude, que eles classificaram como abuso de animais. “Isso é abuso. Pobre cachorrinho”, “Coitado do cachorro, só posso dizer isso”, “uma pena que tem um dono tão idiota”, " Tem gente que não merece a companhia de um animal” foram algumas das mensagem compartilhadas nas redes.

Pasó anoche en el partido entre Miami Heat y Minnesota Timberwolves: un fan acudió con su perro pintado de Pikachu 😂 pic.twitter.com/X7EjmC9GYT — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) December 27, 2022

O vídeo postado nas redes foi visto mais de 3 milhões de vezes e teve milhares de compartilhamentos, assim como comentários dos mais variados tipos, mas em sua maioria condenando o ato.

De acordo com notícia da rede norte-americana NBC, a polêmica levantada sobre o animal tingido de amarelo levou a Justiça do estado a multar a dona do cachorro em cerca de 200 dólares (cerca de R$ 1.054). “É ilegal para qualquer pessoa tingir ou colorir artificialmente qualquer animal ou pássaro, incluindo, entre outros, coelhos, galinhas e patos, ou trazer qualquer animal ou pássaro tingido ou colorido para este local”, de acordo com a emissora. (Com Sagrosso)