Mãe quer instalar um aplicativo de rastreamento no celular da filha de 27 anos

Uma mãe preocupada está pensando na possibilidade de instalar um aplicativo rastreador no celular de sua filha. Segundo relato, a mulher teme que algo aconteça com a jovem durante uma longa viagem que irá durar entre 6 e 9 meses.

Preocupada, a mãe utilizou um tópico do Mumsnet para questionar os usuários sobre sua decisão e para pedir ajuda com argumentos para convencer sua filha, de 27 anos, a aceitar instalar o aplicativo de rastreio em seu celular.

De forma anônima, ela revela que não consegue ver “problemas” em pedir para a filha instalar o aplicativo, mesmo sabendo que com isso a jovem terá todos os seus passos registrados e compartilhados com ela.

“Minha filha vai viajar por 6 a 9 meses. Ela vai começar a viagem em Bangkok, depois vai para o Vietnã e outros países da Ásia ao longo deste período. Ela tem 27 anos então não precisa de acompanhante para viajar”, conta.

Ela afirma estar preocupada com a segurança da filha

Seguindo com seu relato, a mãe conta que está preocupada com a segurança da filha durante a viagem e que, por conta disso, decidiu aceitar a sugestão de um amigo.

“Um amigo me sugeriu instalar um aplicativo rastreador no celular dela. Ontem eu mencionei isso com a minha filha e ela apenas riu da situação. Acho que posso convencê-la a aceitar”, conta a mãe.

“Por favor, podem me enviar sugestões sobre como convencer minha filha a instalar o aplicativo? Ela poderia se sentir magoada com o meu pedido? Não consigo ver nada de errado nisso então queria outras opiniões”.

Em pouco tempo diversas pessoas criticaram a atitude da mãe: “Sua filha é adulta e você tem que deixá-la ser independente. Não tem nenhuma chance de eu deixar alguém me rastrear dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Você realmente está falando sério quanto a isso? Por mais que seja mãe dela, sua filha é adulta e você não tem o direito de fazer uma coisa dessas”, comentou outra.

“Ela é adulta e precisa de privacidade. Respeite isso. Sei que você vai se preocupar com a segurança dela e em saber onde e como ela está, mas ela não é uma adolescente e não deve ser tratada como tal”, comentou uma terceira.

Por outro lado, teve quem defendesse a ideia da mãe: “Acho uma ideia brilhante se você conseguir configurar o aplicativo e deixar sua filha gerenciar o uso dele. Então ela pode ativar e desativar o app sempre que sentir necessidade. O principal é ela ter o controle de quando será rastreada. Sei que isso quebra parte do objetivo, mas já é melhor do que nada”.