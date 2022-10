Jogo sujo? Imagens de câmera mostram homem fazendo cocô no jardim de seu vizinho

Esse é o típico momento em que uma pessoa pode dizer: “quando a gente acha que já viu de tudo”. E para quem está curioso, trata-se de um caso que viralizou nas redes no qual um homem foi flagrado pela câmera de segurança de uma residência fazendo cocô no jardim de seu vizinho.

Segundo detalha o portal El Heraldo de México e como pode-se ver na captura de tela, o fato, que foi compartilhado originalmente no Reddit pelo usuário r/WTF, aconteceu em 19 de setembro de 2022, por volta das 04h10 da madrugada.

Na ocasião, nota-se que o sujeito, cuja identidade não foi revelada, passeia na frente da casa de seu vizinho, enquanto solta o cinto de sua calça, e monitora se não há alguém na zona.

Você pode se interessar por estas notícias de nosso site:

O ‘jogo sujo’ do vizinho

Uma vez que percebeu que não havia nenhuma pessoa próxima, o homem se senta em cócoras e inacreditavelmente começa a fazer cocô no jardim do morador. Embora no momento do ocorrido ele não tenha sido flagrado por ninguém, o sujeito não conseguiu escapar das imagens da câmera de segurança.

Revoltado com a situação, o dono da residência resolveu compartilhar a gravação como uma forma de exibir a atitude pouco higiênica de seu vizinho, o que rapidamente repercutiu entre os internautas e gerou diversos comentários de repúdio.

Não se sabe se o proprietário da residência adotará alguma medida legal contra o sujeito flagrado no vídeo.

Atenção, devido ao teor do conteúdo, optamos por não o reproduzir em nosso portal.

+ Que tal aproveitar a oportunidade e conferir estas notícias: