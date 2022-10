Mulher é despejada por colega de quarto da faculdade após levar namorado para morar junto

Uma mulher compartilhou seu desabafo em um fórum da internet, nesta segunda-feira (3), após um episódio com a colega de quarto de seu alojamento da faculdade. De acordo com ela, o problema estava no namorado da nova colega.

“Temos uma nova colega de quarto designada aleatoriamente no meu apartamento da faculdade. Quando ela se mudou, seu namorado a ajudou e não foi embora desde então”, desabafou ela no Reddit, através do usuário u/emmmmmrayyyy.

A autora do relato conta que, além de o namorado da nova mulher não ter um emprego ou estudo, o homem não queria sair mais de lá.

“Não trabalha, não estuda, não tem carro etc. Então acho que ele pensa que foi morar com ela”, escreveu a mulher. “Tudo o que ele faz é fumar maconha e jogar videogame no quarto dela. Não me importo com maconha, mas nossa casa INTEIRA cheira a maconha.”

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher que invadiu o quarto da sogra após fotos roubadas recebe apoio na internet”

Mulher toma uma atitude e recebe apoio na internet

De acordo com a autora, ela ficou revoltada por não querer pagar por outras utilidades do homem dentro da casa como lavanderia, água etc.

“Além disso, ele nem fala conosco, então é assustador ter um homem aleatório aqui o dia todo, todos os dias, mesmo quando a namorada está fora ou na faculdade. Então eu mandei um e-mail para o lugar onde moro para ‘dizer sobre ela’ e agora eles estão sendo despejados”, finalizou ela, após tomar providências.

Nas redes sociais, os internautas tomaram partido da autora do relato, afirmando que ela tomou a atitude correta em relação à nova colega de trabalho com o namorado.

“Eu não gostaria de um namorado hobosexual (pessoas que gostam de relações com sem-teto) companheiro de quarto vagando também”, escreveu um dos usuários da plataforma.

“Este homem está deixando você desconfortável em sua própria casa e morando lá de graça. Você estava certa em despejá-los, boa viagem”, observou outro redditor.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.