Veterinário compartilha o nome de cachorro mais estranho que já viu

Um veterinário decidiu compartilhar no Reddit o “pior nome de cachorro” já visto por ele ao longo de sua carreira cuidando de animais. Segundo ele, o nome era “tão embaraçoso” que ele até mesmo tentou atender o animal sem precisar dizer seu nome.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem utilizou um tópico do Reddit para compartilhar sua experiência com o nome de animal em questão.

Ao contrário de muitos donos que buscam apelidos delicados e baseados em personagens fictícios ou até mesmo em objetos e cores, o dono decidiu inovar ao escolher o nome de seu Chihuahua e fugiu completamente de clássicos como “Lulu”, ou “Lilica”.

Mortificado, o veterinário decidiu compartilhar sua situação, que resultou em uma “consulta completamente constrangedora”.

“Definitivamente, o pior nome de cachorro que eu já vi em toda a minha vida e minha atuação profissional como veterinário foi Sexy. Era uma Chihuahua chamada Sexy.

A consulta foi extremamente estranha

Segundo o veterinário, a consulta acabou se tornando um tanto quanto desconfortável devido ao nome do animal e a necessidade de utilizá-lo em algumas situações específicas de rotina.

Exemplificando ele escreveu: “Por favor, me ajude a levantar Sexy por aqui” ou “Posso precisar de sua ajuda para segurar Sexy agora” foram algumas das situações descritas por ele, mas a pior parte foi no momento de aferir a temperatura do animal: “Precisei dizer que iria inserir o termômetro no animal, mas que seria rápido e precisaria da ajuda do dono”.

Para os usuários, o nome realmente era estranho e desconfortável, mas nem tão incomum: “Na clínica em que eu trabalho nós atendemos um mastim chamado Sexy! Todos nos recusamos a chamá-lo pelo nome”, comentou uma pessoa.

O caso em questão surgiu no Reddit apenas pouco tempo depois que uma mulher que trabalha com banho e tosa compartilhou um dos nomes mais estranhos que já viu em sua carreira: “Trabalho com cães há 5 anos e o nome mais estranho que já vi foi Bacon Lunchbox”.