Ele doou o cachorro da namorada sem ela saber: ‘Ele será feliz em outra casa’

Um jovem se viu em uma situação complicada ao precisar tomar uma difícil decisão envolvendo o animal de estimação de sua namorada. Desolado, ele buscou apoio no Reddit para tentar entender se agiu de forma correta ao doar o cachorro de sua companheira.

Conforme a publicação compartilhada pelo The Mirror, o jovem conta, de forma anônima, que foi forçado a tomar essa decisão depois de perder seu emprego e ser despejado do apartamento em que morava com a companheira.

“Nós moramos juntos há seis meses e ela ganha um salário extremamente baixo. Como eu estava empregado e ganhando relativamente bem, eu arcava com a maior parte das contas da casa e estávamos indo bem com isso”, conta o homem.

“Tudo mudou quando eu perdi meu emprego quatro meses atrás. Nós não tínhamos economias, então isso acabou sendo extremamente prejudicial para nós dois, e tudo piorou quando recebemos uma ordem de despejo. Diante disso, minha namorada deixou a ansiedade tomar conta e se desligou de tudo”.

Ele precisou tomar uma decisão difícil

Com a namorada em uma situação delicada e a data do despejo se aproximando, o homem precisou buscar por um novo apartamento que se encaixasse no orçamento restrito do casal.

“Precisei fazer tudo sozinho pois não tenho uma família para me apoiar, cresci no sistema de adoção do governo e minha namorada tem problemas com sua família”.

“Consegui um apartamento que cabia no nosso orçamento, mas eles não aceitavam cães e isso significava que eu precisaria encontrar um novo lar para o cachorro da minha namorada, Auggie”.

Antes de tomar a difícil decisão de doar o animal, o rapaz tentou buscar ajuda com amigos, mas se deparou com muitos deles na mesma situação do casal.

“Conversei bastante com minha namorada até perceber que ela não tinha condições mentais de lidar com isso, então precisei ser forte e encontrei uma nova família para Auggie. Era um casal com filhos o que seria bom para ele, além disso eles tinham um grande quintal e um parque para cães próximo de casa”.

“Fizemos toda adaptação entre Auggie e sua nova família e eu precisei manter isso em segredo pois sabia que minha namorada ia me impedir e acabaríamos sem ter onde morar. Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Dizer adeus para ele me quebrou e a reação da minha namorada ao receber a notícia me deixou ainda pior”.

Para os usuários do Reddit, o homem fez a coisa certa pelo animal, garantindo que fosse bem cuidado e amado. “Você ficou em uma situação difícil onde ninguém sairia feliz. Sinto muito”.

“Você foi além dos limites para garantir que o cachorro fosse amado e cuidado. Eu não consigo me imaginar em uma situação como essa, mas sei que você fez o melhor que podia”. finalizou outra pessoa.