Vídeo mostra momento em que crocodilo ataca homem que se sentou em suas costas

Visitantes que acompanhavam uma apresentação no parque Crocodile Creek, localizado na África do Sul, foram surpreendidos por uma situação inusitada: um crocodilo de cerca de 4,8 metros atacou seu treinador. O fato foi divulgado em um vídeo nas redes.

Ao analisar a gravação, pode-se ver que o tratador, identificado como Le Cleus, conduz tranquilamente a demonstração, inclusive se sentando nas costas de Hannibal, nome dado ao réptil, porém quando tenta se levantar tem a perna e a mão abocanhadas pelo crocodilo.

De acordo com detalhes compartilhados, o objetivo da interação do treinador com o réptil de 78 anos e 660 kg era mostrar o quanto tais animais podem ser conduzidos e dóceis, porém a situação fugiu do controle, deixando o homem gritando de dor após o ataque e com uma criança chorando.

Em nota oficial, o parque informou que embora o ataque sofrido, o tratador não teve nenhum ferimento grave. Ele foi encaminhado a um hospital, local em que identificaram hematomas na perna e alguns buracos na mão esquerda. “Sean levou pontos e voltou ao trabalho 20 minutos depois”, informou o Crocodile Creek.

Por fim, sobre o motivo do ataque, um porta-voz da instituição esclareceu: “Foi porque a fêmea estava se aproximando dele, e ela é muito ríspida. Então Sean estava observando a fêmea e Hannibal apenas o lembrou que estava lá. Se Hannibal tivesse dado uma mordida pra valer, teria sido muito ruim. Como todo trabalho, sempre há riscos”.

Atenção, vamos compartilhar o vídeo a seguir, porém alertamos que se trata de um conteúdo sensível. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

