VÍDEO: Mulher encontra caninana no quintal e cobra persegue galinhas

Mais um encontro com uma caninana (Spilotes pullatus) foi parar no YouTube e mostrou a cobra mais rápida do Brasil bem de perto. Diferente do que muitos esperam, o animal desfilou tranquilamente até ver algumas galinhas dando sopa e ir para cima.

Quem filmou o momento foi Lucia Maria, que documenta sua vida na roça e é de Januária, em Minas Gerais. No canal “Na Roça com Lucinha”, ela compartilha como os animais chegam até o seu quintal e mostra interações únicas, como um contato muito especial que teve com uma coruja em sua casa.

Em sue vídeo mais recente, ela trouxe uma cobra caninana grande como protagonista e revelou como o animal pode ser ágil nadando na água, subindo em árvores e também no solo.

“Aqui nem precisa a gente ir para o mato, porque elas já vem aqui no nosso quintal. Vejam que coisa impressionante, é gigantesca”, diz no vídeo.

A gravação de quase 10 minutos mostra como a serpente que tem fama de brava, mas não é peçonhenta, explora o ambiente ao redor e chega até a tentar atacar algumas galinhas.

“Sorte que não tem nenhum pintinho ali”, disse Lucinha, sabendo que estas cobras atacam pequenas aves. A dieta da caninana também pode incluir ovos, anfíbios e até outras cobras.

Veja a cobra caninana em seu habitat a seguir:

Além de mostrar a inofensiva caninana, Lucinha também encontra alguns animais perigosos, como a jararaca, que causa 69,3% dos acidentes registrados com cobra no Brasil.

De acordo com o Instituto Butantan, os alimentos preferidos da jararaca são pequenos mamíferos. No entanto, quando ainda jovem ela costuma comer lagartos e lacraias.

Esta mudança alimentar faz com que seu veneno se transforme de acordo com a idade: o das cobras juvenis tem ação anti-coagulante sanguínea, mas na fase adulta a ação inflamatória é mais intensa.

Alguém picado por uma jararaca adulta sentirá dor e inchaço local, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento no ferimento ou em mucosas como nas gengivas. Além destes sintomas, complicações podem provocar infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal.

Confira a seguir uma jararaca a espreita:

