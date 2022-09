PERIGO: Vídeo mostra sucuri grande se escondendo em estrada inundada

A maior cobra do Brasil, conhecida como sucuri e anaconda, é capaz de habitar solo, árvores e água. Em um vídeo que se tornou viral recentemente, é possível ver como esta cobra pode ser ágil para se esconder na natureza.

De acordo com o portal Isso É Notícia, a cobra de quase quatro metros foi filmada em uma estrada de Cotriguaçu, que fica a 950 km de Cuiabá.

Um motoqueiro e morador da cidade se surpreendeu ao ver o animal deslizando para atravessar a estrada e entrando em uma área alegada onde desaparece completamente.

O tamanho da cobra surpreendeu um morador da cidade, que registrou a sucuri entrando em uma área alagada após conseguir atravessar a rodovia.

“Olha o tamanho da sucuri atravessando a estrada. (...) Essa aí aguenta matar um homem”, disse ao filmar o animal.

Veja a sucuri flagrada a seguir:

Correndo perigo

O biólogo Luiz Eduardo Saragiotto explicou ao Olhar Direto que nesse caso não existe perigo se as pessoas mantém distância e não tocam no animal, que pode fugir ou tentar dar um bote para espantar quem o ameaça.

No ínicio do ano, um idoso levou um bote de uma sucuri quando a cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas em Marabá, no Pará, inundaram seu quintal.

Manoel Medeiros se deparou com a maior cobra do Brasil quando tentava salvar sua criação de patos e galinhas. Vizinhos mataram a cobra com uma serra e o momento foi gravado.

Mesmo assim, a realidade é que quem sempre corre o maior risco é a própria sucuri que pode ser morta por pessoas e também atropelada quando transita por estradas.

Veja mais: Vídeo mostra batalha entre anaconda e jacaré que termina de forma brutal

Recentemente, biólogos filmaram a retirada de uma sucuri de um local inseguro e a trouxeram para perto de um rio. Na ocasião, eles aproveitaram para medir o animal que tinha entre 5,30 e 5,50 metros de comprimento aproximadamente.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!