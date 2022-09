Vídeo mostra batalha entre anaconda e jacaré que termina de forma brutal

Mais um vídeo que mostra uma batalha entre gigantes da natureza está fazendo sucesso no YouTube essa semana. Nas imagens, é possível ver como uma sucuri, uma das maiores cobras do mundo e que também é conhecida como “anaconda”, disputa por sua vida contra um jacaré.

O canal Animal zone wildlife publicou as imagens e não especificou o local onde elas foram capturadas. No entanto, é possível ver de perto como ambos animais lutaram até a morte.

A sucuri aparece completamente enrolada no jacaré. Enquanto a cobra paralisa a circulação sanguínea e respiratória do oponente com a constrição, ele esmaga sua cabeça com dentes afiados e uma mordida potente.

Confira a seguir a batalha mortal entre a anaconda e o jacaré:

Esta não é a primeira vez que imagens impressionantes mostram esses animais se enfrentando na natureza: “Eu me senti muito abençoado e com muita sorte e um pouco triste pelo jacaré”, disse o fotógrafo da vida selvagem Kevin Dooley, que clicou imagens de uma batalha entre uma anaconda e um jacaré no Pantanal em 2019.

Ele contou ao The Mirror que estava sentado em um barco almoçando quando tudo aconteceu. Na batalha, o jacaré chegou a morder a cobra, mas foi esmagado até que suas pernas fossem quebradas.

“Tudo aconteceu em cerca de oito minutos. Acho que eventualmente a anaconda ficou sem oxigênio e teve que soltar o jacaré. E nesse ponto, o jacaré mordeu a cobra. Mas a cobra conseguiu escapar e deslizar para fora da água, acho que eventualmente o jacaré morreu”, revelou.

Confira as imagens a seguir:

Reprodução (Kevin Dooley)

Reprodução (Kevin Dooley)

reprodução (Kevin Dooley)

Reprodução (Kevin Dooley)

É importante recordar que entrar em batalhas na natureza, sempre é um risco que demanda muita energia e até mesmo os animais mais venenosos do planeta podem sair em desvantagem.

Uma imagem que se tornou viral e foi reproduzida pela National Geographic, mostra a cobra-rei - a maior cobra venenosa do mundo, que com apenas um bote pode matar até 20 pessoas – foi morta por uma píton, que também se deu mal.

No confronto entre os dois animais, a cobra-rei foi estrangulada e a píton-reticulada levou uma mordida atrás da cabeça, perdendo para o veneno mortal.

Veja o fim dramático dessa batalha: