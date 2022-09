A verdade sobre o vídeo que mostra como sucuri vomita jacaré

Moradores de Manaus manuseando uma sucuri que acabou de se alimentar de um jacaré, causando o regurgito do alimento.

Ao regurgitar um presa, as serpente tem o seu trato digestivo e órgãos vitais lesionados devido o volume da presa, frequentemente causando a morte do indivíduo. pic.twitter.com/7FE7V8qd91