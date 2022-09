Nova Zelândia faz alerta sobre vulcão Taupo após registrar 700 terremotos

Na última terça-feira (20), a Agência Geológica da Nova Zelândia elevou o alerta sobre o vulcão Taupo após registrar quase 700 terremotos no lago formado pela cratera. De acordo com o site Infobae, a última vez que o vulcão entrou em erupção foi há 1.800 anos.

A GeoNet comunicou que o alerta foi de nível 1, classificado como ‘pequenas perturbações vulcânicas’, de um máximo de 6. Logo, a possibilidade de erupção é muito baixa. Contudo, os cientistas não descartam um aumento na atividade.

“A pequena agitação vulcânica provoca os atuais sismos e a deformação do fundo do vulcão Taupo na região central da Ilha do Norte”, diz a agência governamental. Segundo o órgão, estes tremores podem durar semanas ou meses.

Ainda de acordo com a entidade, os terremotos, que ocorreram entre 4 e 13 quilômetros de profundidade, podem causar deslizamentos e liquefação do solo, processo que converte o solo em massa líquida.

Cidades próximas

Nas suas margens, que ficam aproximadamente 380 quilômetros ao norte de Wellington, existem algumas cidades, incluindo Taipo, que dá nome ao vulcão. Nela habitam aproximadamente 26 mil habitantes.

Últimos tremores

Em 150 anos, Taupo registrou 17 atividades semelhantes as que foram sentidas nos últimos dias e outras mais severas, porém nunca chegou a entrar em erupção. A GeoNet explica que no ano 230 d.C. o vulcão foi responsável por ejetar 120 quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera, sendo considerada a maior erupção dos últimos 5.000 anos.

A Nova Zelândia é conhecida pela intensa atividade sísmica e vulcânica pois fica na borda sudeste do Círculo de Fogo do Pacífico.

