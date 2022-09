Mulher surta com namorado após ele ‘exagerar’ no tempero apimentado na comida; entenda (Reprodução/Freepik - valeria_aksakova)

Um relato chegou ao Reddit e rapidamente viralizou nesta quarta-feira (21). Através do usuário AITA_Spicy_Foods, a mulher, de 30 anos, desabafou na rede após atrito com o namorado, 31. De acordo com ela, existe divisão de tarefas para que os dois vivam de forma justa, mas algo a incomodou.

“Recentemente, tenho ficado mais na casa do meu namorado. Dividimos algumas tarefas, mas uma que ele gosta de fazer é cozinhar. Ele realmente é um chef maravilhoso e todos os nossos amigos apreciam os pratos que ele traz para as festas. Considerando que eu admito que não sei me virar na cozinha e nunca tive tempo para realmente mergulhar nela”, iniciou o relato.

Surto e conflito no jantar

De acordo com a mulher, o problema das refeições preparadas por seu namorado é a adição de pimentas e muitos outros temperos ardentes. Ela conta que já pediu para haver uma diminuição de tais especiarias, pois não consegue lidar com a ardência quando se alimenta. Chegou até a sugerir que o parceiro as adicione por último em seu prato, para não perder o sabor que tanto aprecia.

Segundo o relato, o parceiro não gostou da ideia e acredita que diminuir os temperos e o uso da pimenta iria tirar o brilho dos pratos e estragá-los.

“Finalmente atingi meu limite na outra noite e gritei para ele parar de fazer pratos apimentados que eu não posso comer. Ele me falou que eu era sempre bem-vinda para cozinhar minhas próprias refeições se quisesse”, desabafou.

“Eu não vejo por que eu tenho que cozinhar se ele já está fazendo a refeição, ele pode simplesmente adicionar menos tempero a ela. Isso adicionará muito mais tempo à minha noite quando ele já estiver lidando com essa tarefa”, finalizou.

Apoio no fórum

Ao finalizar o relato, 12 mil pessoas votaram em um comentário de um internauta apoiando a autora. De acordo com ele, a atitude do parceiro não foi justa.

“Seu namorado não se importa que você não possa comer o que ele faz. Ele certamente poderia fazer alguns ajustes ou fazer algumas refeições que você pode comer”, escreveu. “Se você não pode comer comidas picantes e você mora junto e ele é responsável por cozinhar, ele deve ser mais atencioso e complacente. Se eu fosse você, pensaria muito sobre esse relacionamento.”

