Mulher pode ter problemas no trabalho por conta de suas tatuagens

Uma mulher está passando por momento difíceis no trabalho depois de se recusar a explicar para um cliente o significado de uma de suas tatuagens. Em um relato compartilhado no Reddit, a mulher de 37 anos, que trabalha como atendente em um restaurante, desabafou sobre o ocorrido.

De forma anônima ela conta que estava entregando a conta para dois casais quando um dos homens notou uma tatuagem de cartola em seu dedo e a questionou sobre o desenho.

“Ele apontou e disse ‘o que é isso?’ ao que eu respondi que era uma tatuagem. Ele continuou insistindo em saber o que era o desenho, mas eu era a única atendente no momento e não gostei da forma como ele estava falando comigo e me questionando, então apenas disse que não gosto de falar sobre minhas tatuagens”, revela a mulher.

“Não preciso dizer que ele não gostou da minha resposta e pediu desculpas de forma sarcástica. Eu apenas me virei e voltei a fazer o meu trabalho”.

Ela se sentiu desconfortável

Segundo a mulher, o casal se levantou para sair do restaurante, mas a esposa do homem, visivelmente bêbada, se aproximou dela e a acusou de insultar os clientes.

“Fiquei irritada e respondi que eles é que não deveriam questionar os outros sobre seus corpos. O marido dela então veio e disse que eu deveria ter sido mais gentil. Depois ele gritou que nossa comida era horrível e a esposa me xingou”, conta a mulher.

“Sei que tatuagens visíveis estão sujeitas a questionamentos, mas não me sinto na obrigação de explicá-las só porque trabalho servindo as pessoas. Ele não perguntou por tê-la elogiado ou para saber sobre o artista, foi somente por causa da dinâmica de ser o cliente e eu a empregada. Ele se sentiu no direito de exigir respostas sobre meu corpo”.

Para os usuários do Reddit, ao mesmo tempo que ela está correta, ela precisa tomar cuidado com a forma como respondeu ao cliente: “Você não tem obrigação de dar detalhes sobre seu corpo, mas pode pensar em respostas aleatórias para evitar cenas desagradáveis como esta”.

“Não acho que você agiu errado, mas você pode ter parecido rude em sua primeira resposta e a atitude dele pode realmente te prejudicar em seu emprego”, comentou outra pessoa.