Casal é expulso de parque aquático por ter tatuagens espalhadas pelo corpo

Um casal foi expulso de um parque aquático no Japão após se recusar a cobrir suas tatuagens. Segundo relato, compartilhado no Reddit, uma das regras no local afirma explicitamente que não é permitido utilizar roupas de banho que deixem tatuagens a mostra.

Em um breve relato compartilhado em um tópico do Reddit, uma pessoa conta, de forma anônima, como acabou levando um casal a ser expulso de um parque aquático localizado no Japão. O responsável pelo post, que se identifica como nipo-americano, revela que estava aproveitando um dia com a família em um parque aquático quando reparou no casal exibindo suas diversas tatuagens.

“Acho que eram canadenses ou americanos por causa de seus sotaques, mas não dei muita atenção a isso. Os dois possuíam diversas tatuagens na parte superior do corpo, e neste parque aquático em específico não é permitido utilizar roupas de banho que deixem tatuagens a mostra”, conta.

Tentando evitar um problema maior para o casal, a pessoa decidiu se aproximar e explicar educadamente a situação. “Em inglês eu expliquei a eles sobre a regra referente as tatuagens e disse que eles precisariam cobri-las. Os dois foram agressivos e me mandaram ficar quieto e deixá-los em paz, eu então precisei reportar meu incômodo para um dos funcionários do parque”.

Eles foram expulsos do parque!

Conforme o relato, após localizar um funcionário do parque que falava inglês, providências foram tomadas para que a regra fosse cumprida. “O funcionário foi até eles explicar novamente a regra, a mulher fez um escândalo e os dois foram expulsos. Ele estavam basicamente fazendo uma grande cena e todos olharam para eles”.

“Eles não estavam sendo proibidos de usar o parque aquático, só precisavam colocar uma camisa de banho que cobrisse as tatuagens e poderiam continuar aproveitando o dia! É por isso que eu acredito que não agi errado em confrontá-los. Por favor, podem me dar uma opinião?”, termina.

Para os usuários da plataforma, a pessoa agiu corretamente. “Dado o contexto cultural das tatuagens no Japão, você agiu de forma correta. Eu mesmo tenho tatuagens e sei que se voltar ao Japão terei que escondê-las. Tenho certeza de que eles devem ter pesquisado sobre isso e apenas tentaram ignoram os avisos”.

“Como americano eu acho essa regra uma regra sem sentido, mas ainda assim é uma regra e deve ser respeitada, pois faz parte da cultura do local que eles estavam visitando”, comentou outra pessoa.

“Regras são regras e antes que alguém venha reclamar, tente entender o contexto cultural do Japão. Andar pelo Japão com suas tatuagens a mostra fará você ser proibido de frequentar alguns lugares como piscinas, casas de banho, academias e algumas pousadas mais tradicionais. Os visitantes precisam respeitar a cultura local ao visitar outro país e estes dois claramente não fizeram isso”, comentou outra.