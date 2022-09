Após tatuagem polêmica, tatuador entra com processo por danos morais

O caso da polêmica tatuagem feita pela influenciadora digital Nathalia Valente ganhou um novo capítulo. Com toda repercussão do caso, o tatuador Bruno Ferrer, responsável pela tatuagem em questão, decidiu processar a influenciadora por danos morais.

Conforme informações divulgadas pelo Terra, a jovem, de 18 anos, responde a um processo com valor estimado em R$90 mil. O processo por danos morais foi instaurado depois que o tatuador se sentiu exposto pelo relato compartilhado pela jovem em suas redes sociais.

Segundo divulgado pelo R7, o processo foi aberto em julho, depois que o tatuador se manifestou publicamente pedindo uma retratação por parte da influenciadora. Enquanto Bruno afirma que mostrou passo a passo do desenvolvimento da arte para a jovem, ela que o desenho não foi feito da forma solicitada.

Após receber a citação judicial, a influenciadora já apresentou sua versão dos fatos à justiça, que também recebeu uma resposta do tatuador referente ao caso. A ação corre em Segredo de Justiça, na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.

Relembre o caso

Conhecida pelos conteúdos publicados em seu TikTok, a influenciadora digital Nathalia Valente compartilhou em junho deste ano um vídeo em que aparece aos prantos após observar o resultado de uma tatuagem.

Na época, o vídeo publicado pela jovem alcançou rapidamente mais de 3 milhões de visualizações e gerou uma grande comoção nas redes sociais, levando ao afastamento do tatuador Bruno Ferrer das atividades desempenhadas por ele no estúdio de tatuagem.

Segundo uma nota divulgada pela equipe do tatuador na época do ocorrido, mesmo não tendo seu nome divulgado de forma direta pela jovem, a imagem do profissional foi vinculada ao caso de forma implícita, fazendo com que as alegações negativas fossem facilmente relacionadas com sua imagem.

Na ocasião, a equipe de defesa do tatuador ainda reforçou que a exposição causou “prejuízos consideráveis” para ele.