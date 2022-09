Tratador de animais quase vira almoço de crocodilo gigante de 4,8 metros

O tratador de animais da fazenda Crocodile Creek, na província de KwaZulu Natal, na África do Sul, chegou bem perto de virar almoço de “Hannibal”, um crocodilo do Nilo com 660 kg e 4,8 metros.

O acidente ocorreu durante um show ao vivo onde Sean le Claus se apresentava com dois animais, Hannibal e sua ‘namorada’, como fazia todos os dias. Na apresentação, ele interage com o réptil gigante, acaricia e sentar sobre seu dorso. No exato momento do ataque, ele estava dizendo: “Este é o único crocodilo na África do Sul que posso sentar em suas costas conversando.”

Em um primeiro momento, a fêmea o ataca e ele se levanta, e nessa hora ‘Hanibal’ vira a enorme cabeça e morde a coxa esquerda do tratador, jogando-o para trás com a força do seu ataque.

A apresentação tinha muitas crianças que ficaram assustadas, enquanto o tratador grita de dor enquanto aperta com as mãos os dois enormes buracos deixados pela mordida do animal em sua perna.

Minutos depois, ele se levanta e vai procurar ajuda médico. Segundo as autoridades do parque, assim que costuraram os dois buracos, em cerca de 20 minutos, ele já estava de volta ao local do acidente.

Veja vídeo (ATENÇÃO, apesar do ataque ter causado ferimentos leves, , as imagens podem chocar pessoas mais sensíveis)

De acordo com o parque, o crocodilo atacou porque a fêmea estava próxima ao tratador e aquela teria sido apenas uma mordida de ‘aviso’. “Se Hannibal tivesse dado uma mordida correta, teria sido muito ruim. Como todo trabalho, sempre há uma chance de lesões”, disseram os responsáveis pelo parque.

O parque também disse que acidentes de tratadores com os animais não são incomuns, mas é a primeira vez que isso acontece com ‘Hannibal’ em todos os anos em que esteve na fazenda Crocodile Creek.

