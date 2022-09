Professora é flagrada humilhando alunos em sala de aula na Argentina; assista ao vídeo

Um vídeo em que uma professora aparece insultando alunos na Argentina viralizou. De acordo com o site ‘El Heraldo de México,’ as gravações foram fitas no dia 30 de agosto, enquanto a professora dava aula de artes para alunos da Escola Nº 1 de Lobos, província de Buenos Aires.

Conforme as imagens, a mulher começou a gritar e proferir palavrões aos alunos. Ela também questiona as habilidades cognitivas das crianças e insinua que eles devem tomar medicação. “Se pintam com pincéis, tem algum problema que vão ter que tomar remédio, não sei, mas não é possível. Me desculpe, mas não são normais“, diz a professora.

Assista ao vídeo abaixo em espanhol, onde a professora aparece fazendo os insultos:

Ainda de acordo com a publicação, após o ocorrido, o diretor da instituição disse que entraria com uma ação criminal caso o vídeo se tornasse viral. Ele argumentou que a gravação foi feita sem o consentimento da profissional, e por isso seria ilegal.

Os pais das crianças que protagonizaram a cena disseram que a professora já havia feito comentários maldosos. Segundo os responsáveis, antes do vídeo se tornar viral, a mulher já havia sido questionada, porém negou as acusações.

“Os abusos começaram em março. Os meninos se cansaram e gravaram. Além disso, o filho dela é aluno de uma escola na nossa cidade. Não queremos imaginar como ela o trata”, disse a mãe de um dos alunos insultados.

Após a repercussão negativa, a instituição de ensino transferiu a professora para exercer funções administrativas, sem contato direto com os alunos da escola.

