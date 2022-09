‘Não é um blefe’: Putin ameaça ocidente com armas nucleares; líderes mundiais e papa se pronunciam

O presidente russo fez um pronunciamento nesta quarta-feira onde fez uma série de anúncios para convocar cerca de 300 mil reservistas para se juntar às frentes de batalha na Ucrânia, mas um dos anúncios provocou a reação de vários líderes mundial e até mesmo do Papa Francisco.

“Isto não é um blefe”, declarou o líder russo. “Vários representantes do alto escalão de países da Otan falam da possibilidade e admissibilidade de usar armas de destruição em massa contra a Rússia. Falam até de ameaça nuclear. Quero dizer a quem diz isso que nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que as dos países da Otan”, disse o presidente russo, deixando claro que o uso de armas nucleares pode ser uma opção de seu governo.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden refutou que algum país esteja ameaçando a Rússia e disse que a guerra da Ucrânia, deflagrada por Putin, e “uma guerra de um homem só.”

Já o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, classificou as palavra do líder russo de ‘retórica perigosa’. “Vamos garantir que não haja mal-entendidos em Moscou sobre exatamente como vamos reagir”, disse, em resposta às declarações de Putin.

O papa Francisco também se manifestou sobre as ameaças de Putin: “É uma loucura pensar em usar armas nucleares neste momento.”

MAIS TROPAS PARA A GUERRA

Putin anunciou também a convocação de 300 mil reservistas que tem alguma experiência militar para engrossar as fileiras das tropas que combatem na Ucrânia, além da prorrogação indefinida dos contratos dos soldados que já estão no front e o aumento dos gastos do governo com a produção de armamento. Trata-se do maior esforço de guerra da Rússia desde a II Guerra Mundial.

O anúncio gerou revolta entre parte da população, que invadiu as ruas de Moscou em protesto contra as medidas. Pelo menos 60 pessoas foram presas pelas forças de segurança do governo.