Idosa procura hospital com fortes dores e médicos descobrem 55 pilhas em seu estômago

O que para um grupo de médicos do Hospital Universitário de St. Vincent, em Dublin, na Irlanda, era considerado algo inusitado, chamou ainda mais atenção quando eles descobriram que uma idosa tinha não apenas 5, mas 55 pilhas em seu estômago.

De acordo com o apontado pelo portal Meganoticias, a senhora, de 66 anos, cuja identidade não foi revelada, procurou o centro de saúde com fortes dores na região do estômago e após os respectivos exames os especialistas identificaram as baterias do tipo AA dentro de seu corpo.

Devido à alta quantidade de pilhas internamente, os médicos notaram que os objetos empurraram o estômago da idosa para baixo e estendido em direção ao osso púbico.

O procedimento de retirada das pilhas

Através de uma cirurgia delicada, os médicos fizeram um pequeno orifício no estômago da paciente e retiraram dessa zona e seu intestino as 55 pilhas. Os doutores classificaram o procedimento como exitoso.

Laudo médico da idosa

Em seu relatório oficial, os médicos deram mais detalhes sobre o caso da senhora de 66 anos. “Até onde sabemos, este caso representa o maior número relatado de baterias ingeridas de uma só vez. [...] A ingestão deliberada de várias pilhas AA grandes como forma de automutilação deliberada é uma apresentação incomum”, comentaram.

Por fim, eles fizeram um apelo, em específico sobre casos de ingestão de baterias. “Não se deve subestimar o potencial das baterias cilíndricas para causar emergências cirúrgicas agudas”, finalizaram.

