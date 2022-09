Com medo, irmãos do ganhador de Mega-Sena morto deixam casa onde moravam

Com medo da violência e ainda ressentidos com a morte do irmão, os familiares de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, que foi morto por criminosos que seqüestraram e tentaram sacar uma quantia milionária de sua conta bancária, resolveram deixar o bairro de Rosolém, em Hortolândia, interior de São Paulo, onde moraram a vida toda.

Jonas ganhou R$ 47,7 milhões em um sorteio da Mega-Sena em 2020 e mesmo com a insistência de familiares e amigos para que fosse morar em um condomínio fechado por questões de segurança, nunca saiu do bairro onde viveu a vida toda.

O irmão e a irmã, agora herdeiros legais de Jonas, ficaram ainda mais apavorados coma violência em função da repercussão do caso e mudaram para local cujo endereço e mantido em sigilo. Jonas não era casado, nunca teve filhos e seus pais já haviam falecido também.

Segundo moradores locais, os irmãos passaram a viver em um condomínio fechado cujo endereço só foi passado para a polícia, que ainda não concluiu o inquérito.

PESSOA DE HÁBITOS SIMPLES

Mesmo tendo ficado milionário, Jonas Lucas continuava a manter uma vida de hábitos simples, como ir andando diariamente à padaria comprar pão, muitas vezes apenas de bermuda e chinelos de dedo, e a encontrar os amigos no bar local para tomar meia dose de conhaque a algumas cervejas, como era seu costume.

Segundo os amigos, o milionário reformou a modesta casa onde vivia com os irmãos, comprou um sítio com pesqueiro no município de Conchas, no interior de São Paulo e uma picape que usava para se locomover. Fora isso, não teve grandes mudanças em sua rotina ou em sem estilo de vida.

