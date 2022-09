Vídeo mostra momento em que homem ataca criança na rua; não foi a única

Através de um vídeo de uma câmera de segurança, a Polícia Civil identificou e prendeu Joaquim Santana de Oliveira, sujeito acusado de abusar sexualmente de diversas crianças. Um dos casos mais recentes aconteceu em Itaberaí, cidade localizada no estado de Goiás.

Na gravação, registrada no último dia 3 de setembro, no período da tarde, é possível ver o momento em que Joaquim se aproxima da criança que está em uma calçada, a ataca e sai correndo. Desesperada, a menor segue na direção contrária.

Indiciado por estupro de vulnerável, segundo informações e como destacou a polícia, o homem registrado nas imagens obrigava as vítimas, menores de idade, a beijá-lo e até mesmo tocar em suas partes íntimas.

Além do caso registrado no início deste mês, o homem é acusado de atacar outra criança, no dia 7 de agosto de 2022. Ambas as vítimas têm 7 e 9 anos.

Sobre a divulgação da imagem e nome de Oliveira, a Polícia Civil destacou que isso se deve ao fato de que novas vítimas podem reconhecê-lo e fazer suas denúncias às autoridades.

Agora, com o caso encaminhado ao Ministério Público, Joaquim seguirá detido e à disposição da Justiça podendo ser acusado de estupro de vulnerável.

Atenção! Vamos compartilhar a gravação a seguir, porém ressaltamos que se trata de um conteúdo sensível.

