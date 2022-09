Mulher se apaixonou pelo seu sugar daddy após ele comprar carro e casa. Ela tem 31 anos e ele 67

Damea Williams, de 31 anos fez uma postagem no Facebook e não sabia que se apaixonaria pelo seu sugar daddy James Parker, de 67. De acordo com o site ‘The Mirror’, O homem comprou uma casa avaliada em 340 mil libras (mais de dois milhões de reais na conversão do dia 12 de setembro de 2022) e um carro de 40 mil libras (238 mil reais na conversão do dia 12 de setembro de 2022) para a mulher.

Damea era cabeleireira e estava cansada do ‘drama’ que era se relacionar com homens da sua idade ou mais novos, então resolveu publicar em seu Facebook que estava procurando um sugar daddy com mais de 50 anos para ajudá-la financeiramente. James, que tinha 62 anos na época e era divorciado, entrou em contato. O homem é um fuzileiro naval aposentado não despertou tanto interesse de Damea no início, mas com o passar do tempo ela começou a se interessar mais. “Ele estava muito confiante, mas eu não tinha certeza no começo”, disse ela.

Em um episódio, a mulher teve o seu carro roubado, então James Parker resolveu presenteá-la com um carro. Eles também se encontravam toda semana e o homem mandava dinheiro para ela. “Ele estava realmente lá para mim. Ele me comprou um Jeep quando meu carro foi roubado.”

Com o passar do tempo, eles se apaixonaram e os dois começaram a namorar em novembro de 2017. Em março de 2018 eles noivaram e em 2019 James comprou uma casa para Damea, até que resolveram morar juntos. “Eu não esperava me apaixonar pelo meu sugar daddy, mas ele me fez ver a vida de forma diferente”, diz Damea Williams, que hoje possui uma empresa de cabelos graças ao investimento do seu noivo.

James, que é pai de quatro filhos, diz: “Gostei dela porque percebi que ela era uma empreendedora. Conheci todas as qualificações dela. Não pensei que fossemos tão longe, [achei que] teríamos apenas um encontro, mas foi algo especial.”

“Ele literalmente mudou minha vida”, disse Damea.

