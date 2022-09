Rock in Rio: fã de Coldplay passou horas na chuva e foto da mão enrugada viralizou

Clarisse Saldanha viralizou com foto da própria mão no Rock in Rio (Foto: Reprodução/Twitter)

O que um fã não faz para ficar perto do seu ídolo... Uma adolescente que fazia questão de ver o Coldplay de pertinho no Rock in Rio está viralizando nas redes sociais, ao mostrar os “estragos” que horas debaixo de chuva causou em sua mão.

“Minha mão no ônibus pós Coldplay”, escreveu a estudante de Direito Clarisse Saldanha, ao postar a foto em sua conta no Twitter. “O desespero foi real mas faria tudo de novo, melhor dia da minha vida”, completou.

minha mão no ônibus pós coldplay, o desespero foi real mas faria tudo de novo, melhor dia da minha vida ❤️‍🩹 #Coldplay pic.twitter.com/VVSR3sb7HH — risse in rio (@clarissesaldanh) September 11, 2022

Do Rio Grande do Norte, a estudante estava no Rio de Janeiro neste fim de semana para acompanhar o festival. Ela chegou à Cidade do Rock e conseguiu um lugar perto da grade de segurança, bem próximo ao palco.

Segundo explicou aos seus seguidores, porém, Clarisse não tinha se preparado para a possibilidade de ter que enfrentar horas de chuva em frente ao Palco Mundo.

“Eu fiquei das 20h da noite até umas 3h/4h da manhã ensopada, na chuva e no frio”, relatou ela, também pelo Twitter. Houve quem duvidasse, mas ela postou vídeo mostrando o estado da própria mão ainda durante o show.

“Quando acabou o show saímos da grade e a adrenalina baixou, eu passei mal e quase desmaiei, a equipe do Rock in Rio me levou pro ônibus num carrinho, aí quando olhei pra minha mão tava assim”, explicou.

“Amiga, por Deus, a mão quase necrosando”, postou uma colega.

Com o relato viralizando, não demorou para começarem os memes. “Mulher fica sem passar protetor solar na mão a vida toda, entenda o caso”, respondeu um internauta, em tom de piada.

mulher fica sem passar protetor solar na mão a vida toda entenda o caso — artu (@trulyhim0) September 12, 2022

“Mulher digita Deus com d minúsculo e vira solo seco no Rio de Janeiro”, comentou outro.

Mulher digita Deus com d minúsculo e vira solo seco no Rio de Janeiro — Peitao do Chico Felitti (@nordesdiva) September 12, 2022

“Eu depois de esquecer que não sou um peixe e tenho que sair da piscina de vez em quando”, riu uma terceira.

Eu depois de esquecer que não sou um peixe e tenho que sair da piscina de vez em quando KKKKKKK — Asteria (@aster_bae) September 12, 2022

Leia também: “Bora Bill”: Veja o vídeo e entenda o meme que ganhou as redes sociais nos últimos dias