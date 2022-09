Mulher proibiu o namorado de usar seu carro e ganhou o apoio da internet

Uma mulher decidiu proibir seu namorado de usar o carro dela depois que o homem se recusou a ajudá-la a pagar por reparos no carro que os dois costumavam dividir. Cansada da situação, ela decidiu usar seu próprio dinheiro para comprar um novo carro, e o proibiu de usá-lo.

Conforme a publicação feita pela jovem no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, o homem alegou que não tinha dinheiro para pagar pelos reparos, mesmo ganhando um salário maior do que o da companheira.

“Eu e meu namorado moramos juntos e chegamos ao acordo de que compartilharíamos o meu carro, que passava a ser tanto dele quanto meu, menos os documentos que continuaram no meu nome”.

“Dá pra imaginar que ele acabou usando muito mais o carro do que eu, então quando começamos a ter alguns problemas mecânicos eu perguntei a ele se deveríamos comprar um novo carro juntos ou se ele me ajudaria a pagar pelos reparos. Ele disse que não tinha dinheiro para isso, então fui lá e comprei um carro novo para mim”, conta a mulher.

Não deu muito certo

Segundo seu relato, ela decidiu comprar um novo veículo, mas se certificou de avisar ao namorado de que, caso quisesse manter o acordo de antes, ele deveria ajudá-la a pagar as despesas referentes ao carro.

“O carro quebrou recentemente e eu acabei pagando toda a conta de novo. Disse a ele que, como sempre fiz, que ele é quem escolhe ajudar a pagar a conta ou não. Ele disse que ainda não sabe se vai poder ajudar, mas que quer usar o carro no sábado depois que eu sair de casa”.

Diante da atitude do homem, ela foi incisiva: “Disse a ele que se quiser usar o carro no sábado, ele deveria me ajudar a pagar pelas despesas”.

“Agora ele está bravo comigo e não acha justo pagar pelas despesas do carro já que ele não me pede dinheiro para ajudar a reformar o apartamento”, explica a mulher.

Aparentemente, os usuários do Reddit ficaram ao lado dela: “Despesas são comuns quando se tem um carro. Se ele quer usar o carro, então deve ajudar a pagar os reparos”, comentou uma pessoa.

“Com base no seu caso, ele parece inflexível quanto a você pagar sua parte em tudo e quer que tudo seja pago meio a meio, menos o carro. Sinto que se ele fosse o dono do carro ele estaria te perguntando se você ajudaria a pagar”, comentou outra pessoa.