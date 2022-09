Mulher se irrita com amiga por ela ter mais ‘liberdade’ e não possuir filhos (Reprodução/Freepik - DCStudio)

Um relato chegou ao Reddit nesta segunda-feira (12), através da usuária u/Traditional-Poem-849 na plataforma. De acordo com a mulher, ela e a amiga Isla (ambas de 26 anos) se desentenderam após uma situação.

“Nos conhecemos desde o ensino médio. Candidatamo-nos à mesma faculdade e entramos. No entanto, Isla engravidou depois de alguns meses e decidiu desistir. Ela teve mais três gestações acidentais e agora é uma dona de casa mãe de quatro”, iniciou o relato.

De acordo com a autora do relato, ela contou a Isla que estava planejando viajar para a Europa. Caso tudo corresse bem, decidiria se mudar para lá definitivamente. Contudo, a notícia compartilhada com a amiga a deixou incomodada.

“Ela ficou muito irritada comigo e me disse que deve ser bom ter toda a liberdade e nenhuma responsabilidade (e aí? Eu trabalho, estou fazendo meu doutorado, não é como se eu estivesse apenas sentado na minha bunda) porque eu não tenha filhos”, desabafou ela.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Jovem decide não cortar o cabelo por motivo emocionante e mãe se chateia com decisão”

Conflito entre amigas

Segundo o relato, aquela não teria sido a primeira vez em que a amiga comentou em relação à liberdade da mulher por conta de não ter filhos. Contudo, a autora do texto revelou que esse momento foi o mais rude por parte de Isla.

“Eu disse a ela que se ela quisesse ser livre e sair quando e onde quisesse, deveria ter usado proteção e pensado antes de ter filhos (nossa conversa foi na minha casa e os filhos dela não estavam lá)”, escreveu a mulher.

Após o comentário, Isla ficou brava e saiu batendo a porta. Posteriormente, deixou de responder às mensagens da amiga e passou a falar dela para outras pessoas.

“[Isla] está começando a dizer a todos que pessoa horrível eu sou”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.