‘É ridículo’, afirma mãe sobre o nome de bebê escolhido pelo marido

Uma mãe ficou espantada após seu companheiro apresentar sua sugestão de nome para a filha do casal. Segundo seu relato, o homem teria se inspirado em uma personagem dos quadrinhos da DC para criar o nome da filha, mas não teve sua ideia aprovada.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, o casal está passando por uma série discussões na tentativa de escolher o nome de sua filha.

Segundo a mulher, a situação se complicou ainda mais depois que o companheiro decidiu nomear a filha em homenagem a um personagem de uma história em quadrinhos que os ajudou a passar por um momento turbulento em suas vidas.

O nome escolhido por ele foi Safiyah Star, em referência a Safiyah Sohail, uma personagem de Batwoman presente tanto nos quadrinhos quando na série televisionada.

“Estamos esperando nosso primeiro filho depois de 2 anos tentando e de passar por um aborto espontâneo meses atrás. Foi devastador e engravidar novamente foi algo assustador por um tempo. Até agora tudo está bem nessa nova gestação”, conta a mulher.

Ela foi completamente contra o nome

Em seu relato a mulher revela que os dois começaram a pensar em nomes assim que descobriram estar esperando por uma menina. “Discutimos sobre o que gostamos e o que não gostamos, mas temos gostos muito diferentes em relação a nomes”.

“Outro dia ele me disse que tinha uma ideia de nome, Safiyah Star. Eu comecei a rir na mesma hora e perguntei de onde ele tirou essa ideia, e ele disse que foi da personagem da DC. Ele então explicou que sabe como a série nos ajudou a superar a perda do nosso filho e achou que seria uma boa maneira de manter a memória daquele bebê viva”.

Leia também: Ela foi acusada de querer dar ao filho um nome de cachorro

“Sei que exagerei na minha reação, mas ele apenas se trancou no quarto e começou a chorar. No dia seguinte ele decidiu dizer que iria passar um tempo na casa de seus pais, eu me desculpei novamente pela reação e ele disse que precisava de um tempo”, conta a mulher.

Para os usuários da plataforma, o problema não foi ela vetar o nome, mas sim a forma como reagiu ao ouvir a sugestão. “Você foi errada na forma como reagiu ao nome, mas não por não gostar dele. É um nome estranho, mas você poderia lidar com isso de outra forma”.

“Não responsa a sugestões, principalmente as significativas, com raiva ou fazendo piada. Parece que você queria envergonhar seu companheiro por ter pensado no momento. Foi cruel”, comentou outra pessoa.