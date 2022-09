Ela foi acusada de querer dar ao filho um nome de cachorro

Uma mulher está sendo chamada de “tia malvada” por revelar para a irmã que a escolha de nome dela é mais adequada para um cachorro do que para um bebê. Segundo seu relato, a irmã, Emily, pretende nomear o filho de “Buddy”, o que a seus olhos pode fazer o menino passar por uma vida de “piadas” na escola e fora dela.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, sua primeira reação ao saber o nome do sobrinho foi pensar que a irmã está fazendo uma “grande brincadeira”.

No entanto, as intenções da futura mamãe eram verdadeiras e a mulher decidiu expressar sua opinião sobre a escolha da irmã.

“Eu disse a Emily que o nome Buddy fará com que o filho dela seja alvo de bullying por ser um nome normalmente utilizado para animais de estimação. Ela ficou ofendida com meu comentário e disse que pode nomear o filho como ela bem entender. Além disso, afirmou ainda que sou uma ‘péssima tia’”.

“Não tinha intenção em ofender minha irmã, e tentei falar com ela de forma respeitosa, mas não podia deixar passar. Sei que se ela seguir com esse nome meu sobrinho estará sujeito a ser uma piada na boca de outras crianças. Me senti na obrigação de mostrar esse lado da história para ela”, conta a mulher.

Questão cultural

Seguindo sua história, a mulher reconhece que o nome em questão é considerado um “nome tradicional” nos EUA, mas na Austrália, onde moram, é um nome associado com animais de estimação.

Ao questionar os demais usuários do Reddit, ela recebeu a opinião de outras pessoas, inclusive de outros australianos.

“Sou da Austrália e afirmo, se fosse algum familiar ou amigo meu eu também teria expressado minhas preocupações. Você fez sua parte, agora cabe a ela decidir. Mesmo que você odeie o nome durante a gestação, o sentimento muda quando você se vê cara a cara com bebê”, comentou uma pessoa.

“A menos que ela pedisse sua opinião, não tinha motivos para você expressá-la. Novamente, reforço que você teve boas intenções, e desde que tenha dito isso de forma educada, não vejo problemas. Agora que ela discordou de você, deixe como está. Não zombe do nome e não use o famoso ‘eu te avisei’, apenas seja uma boa tia”, comentou outra.