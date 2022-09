VÍDEO: Menina de 2 anos é flagrada na cama rodeada de sapos e imagem viralizou na web

A menina Lívia Gabriella da Silva, de 2 anos, viralizou nas redes sociais depois que foi flagrada deitada na cama e brincando com sapos (veja abaixo). A cena foi registrada pelo irmão dela, Pedro Henrique Mello, de 18, na casa em que moram, em Ituporanga, em Santa Catarina. Ele postou as imagens em seu perfil no Tik Tok e a cena já foi vista mais de 6,2 milhões de vezes.

No vídeo, a menina aparece deitada com os sapos sobre seu corpo na cama da mãe, Arisseles Hilleshein. A imagem mostra quando a mulher entra no quarto e se espanta com a situação: “Meu Deus do céu, Lívia! O que é isso?”, disse ela.

Em entrevista ao site UOL, Pedro contou que a irmã interage com anfíbios desde o ano passado, quando teve o primeiro contato com um sapo. “Quando tirei o sapo das mãos dela, ela saiu correndo e chorando, queria que o entregasse novamente, e, hoje, ela mesma pega os sapos para brincar”, relatou ele.

Como a cidade em que moram enfrenta vários períodos chuvosos, a família diz que é comum que os sapos apareçam no quintal. E a pequena Lívia, sempre muito corajosa, faz questão de brincar com os bichinhos que causam repulsa em muita gente.

A mãe disse que ficava chocada no começo, mas que agora já está acostumada com a paixão inusitada da filha.

“Tem gente que critica, que diz que dá cobreiro [nome popular da doença de pele herpes zoster], que é nojento, mas a maioria das pessoas faz comentários positivos, dizem que minha irmã é corajosa e que essa relação dela com os bichos é surpreendente”, destacou Pedro.

Sapo dá bote em cobra

Um vídeo flagrou o momento em que um sapo dá o bote em uma cobra jararaca e acaba engolindo o animal por inteiro. A cobra jararaca, aparentemente filhote, ainda tenta se livrar da situação, mas não consegue escapar (veja abaixo):

O veneno da jararaca pode provocar lesões no local da mordida, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados. No entanto, o anfíbio acabou sendo mais rápido. Para isso, utilizou a força da língua.

