VÍDEO: Cantora de forró viraliza ao dar cachaça para fãs na própria calcinha durante shows; veja

A cantora de forró Linda Mel, que faz dupla com Leo Rávi, viralizou nas redes sociais após fazer uma performance um tanto inusitada em seus shows. Ela serve cachaça aos fãs por meio da própria calcinha (veja no vídeo abaixo). No perfil da artista no Instagram, que conta com mais de 26 mil seguidores, ela contou que a “nova moda” se deu em razão do lançamento da música “Cachaça na Calcinha”.

“Tá um show galera a mulherada tá arrasando bebendo cachaça na calcinha. Mulher segura é assim”, escreveu Linda Mel em uma das suas publicações.

A música em questão foi lançada em abril deste ano e o clipe no canal oficial da cantora no Youtube já ultrapassou 439 mil visualizações. Nas redes sociais, um vídeo que mostra a performance dela nos shows viralizou e dividiu a opinião dos internautas.

Alguns comentaram que ela “arrasou demais” e aprovaram a maneira como a bebida é servida. “Que maravilha, adorei”, disse outro fã. Mas teve quem desaprovasse. “Uma nojeira atrás da outra”, disse um internauta. “Muita apelação”, destacou outro.

Linda Mel é paulista, mas mora no nordeste deste os cinco anos de idade. Ela já foi vocalista da Banda de Forró Fantasia, entre 2009 e 2012, e da Banda Brilhante, entre 2012 e 2016. Nas ocasiões, chegou a abrir shows de grupos como Calcinha Preta. Agora, faz dupla com Leo Rávi.

Versão em português

Uma cantora maranhense também viralizou nas redes sociais, por conta de sua versão em português brasileiro para “Despechá”, música da cantora espanhola Rosalía.

A canção original já estava repercurtindo na internet desde o início do mês passado antes mesmo do lançamento oficial, quando Rosalía divulgou um trecho de 30 segundos em sua conta no TikTok.

Becky Barros aproveitou a alta da música nas redes sociais para fazer um cover bem brasileiro. “Fui fazer uma versão em português de ‘Despechá’ da Rosalía, ficou parecendo música tecna do Pará”, escreveu a cantora maranhense na legenda do vídeo.

Veja a tradução da maranhense para o hit:

