Maranhense viraliza ao fazer versão em português para novo hit de Rosalía

Uma cantora maranhense está viralizando nas redes sociais, por conta de sua versão em português brasileiro para “Despechá”, música da cantora espanhola Rosalía.

A canção original já estava repercurtindo na internet desde o início do mês passado antes mesmo do lançamento oficial, quando Rosalía divulgou um trecho de 30 segundos em sua conta no TikTok.

Becky Barros aproveitou a alta da música nas redes sociais para fazer um cover bem brasileiro. “Fui fazer uma versão em português de ‘Despechá' da Rosalía, ficou parecendo música tecna do Pará”, escreveu a cantora maranhense na legenda do vídeo.

Veja a tradução da maranhense para o hit:

Amor, não me ligue que eu vou estar ocupada esquecendo seus erros

Já decidi, vou sair esta noite com todas minhas amigas e alguns rapazes

E eu ando invocada, bem louca

Cheguei com hit novo pra te deixar anestesiado

Mexe o corpo pra cá e pra lá

Hoje sai com meu amor dominando geral

Neste outro vídeo, Becky entregou mais alguns versos de sua versão. A cantora agradeceu a todo o carinho que vem recebendo desde a publicação do cover.

“Que loucura, eu estou sem palavras! Estou muito lisonjeada, muito obrigada a todo mundo que elogiou, que mandou mensagem, que está me apoiando”, disse Becky aos seguidores, através do Instagram Stories.

E sobre os pedidos de uma versão completa nas plataformas de streaming, a maranhense explica: “estou resolvendo tudo para liberar, até eu quero que saia a versão completa. Já estou resolvendo algumas coisas, mas o principal é ter uma produção. Vão marcando pessoas que possam me ajudar”, pediu.

Rosalía no Brasil

Rosalía passa pelo Brasil no dia 22 de agosto, pela sua atual turnê do álbum “Motomami”. Ainda é possível adquirir ingressos para o setor mezanino.

O disco foi bem avaliado pela crítica especializada. “Despechá” não está presente na lista de músicas do álbum, mas já vinha fazendo sucesso na turnê como uma música exclusiva para os shows da turnê.

Ouça a versão original da música:

