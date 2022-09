Jogador de futebol ‘quebra regra’ em campo para homenagear cachorro falecido e se emociona

Em uma partida de futebol na segunda-feira (5), o jogador de futebol israelense Elay Tamam marcou um gol e decidiu transformar o calor do momento em uma homenagem para seu falecido bichinho de estimação.

Com um gesto significativo para seu companheiro peludinho, o jogador não mediu esforços para manifestar o carinho e a saudade causada após sua partida. Meio-campo do time Hapoel Rishon LeZion, de sua cidade em Israel, o profissional do esporte trouxe à memoria seu pet Sky após marcar um gol em campo.

Ao remover sua camisa em comemoração, Tamam revelou uma outra por baixo com a imagem de Sky estampada. Com muita emoção, o jogador deixou as lágrimas rolarem em campo e mostrou o quão importante seu animalzinho era.

Penalização e homenagem

Tamam teria sido penalizado após a remoção da camisa. Contudo, foi uma consequência já arquitetada por ele, que provavelmente já havia se preparado. Sky foi muito importante em sua vida, resultando em uma penalização que valeu a pena.

Além de uma performance profissional no gramado, Tamam se mostrou vulnerável assim como qualquer companheiro de pet que ama seu bichinho de verdade. Em suas redes sociais, o atleta registrou o seguinte:

“Sky, há oito anos recebemos você, desde o momento em que você chegou, nos apaixonamos, amor à primeira vista. Com um ano de idade recebemos a maldita notícia, que você tem epilepsia. Anos em que carrega esta terrível doença contigo, a tentar combater todos os ataques de novo”, iniciou.

“Depois de dois anos muito difíceis de sofrimento, e depois de inúmeros tratamentos, comprimidos e tentativas de aliviar, decidimos que você não merece sofrer assim. Com toda dificuldade e tristeza decidimos te colocar para dormir porque te vimos sofrer tanto e você não merecia. Então meu Sky, quero agradecer-te por cada segundo comigo, por cada lambida, por cada latido, por cada momento de alegria, alegria e amor. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, amor incondicional. Te amo demais no mundo, fica sempre comigo Sky”, finalizou.