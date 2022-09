Ela se cansou de ouvir todos os passos do vizinho de seu apartamento

Morar em apartamentos muitas vezes implica em saber que o barulho dos vizinhos pode “invadir” sua casa a qualquer momento. No entanto, uma mulher está se sentindo completamente esgotada devido aos barulhos constantes dos moradores do apartamento de baixo e está prestes a tomar medidas drásticas para lidar com a situação.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher tentou buscar por ajuda ao compartilhar seu caso em uma publicação realizada no fórum “vizinhos infernais” do Reddit.

De forma anônima, ela explica que tem somente um vizinho morando no apartamento abaixo do seu, mas que aparentemente as “paredes são feitas de papel” e ela consegue ouvir absolutamente tudo que ele faz em sua casa.,

“Isso não é tanto um vizinho infernal, mas talvez um apartamento infernal. Acabamos de nos mudar para um complexo de apartamentos relativamente novo e que parecia um sonho no começo”, revela.

“Nos mudamos há 2 meses e já descobrimos que o chão e as paredes são praticamente feitos de papel. Podemos ouvir cada passado, cada conversa, cada música, TV, filmes e qualquer coisa que meu vizinho faz”.

Ela não consegue mais aguentar

Segundo seu relato, a falta de privacidade e segurança gerada pela fácil passagem do som entre um apartamento e outro já os fez optar por não renovar o contrato de locação do local.

“Vamos comprar uma casa assim que o nosso contrato chegar, mas até lá teremos que dormir com tampões de ouvido e algo para fazer um ruído que nos impeça de ouvir o vizinho”, explica a mulher.

Para outras pessoas, que também leram o desabafo, a situação é complicada, porém mais comum do que ela imagina.

“Provavelmente foi um apartamento com custo mais barato de construção para atender a demanda. Enquanto as pessoas não se unirem par reclamar disso, as empresas nunca vão mudar”, comentou uma pessoa.

“Passei por algo parecido! Mudei para um prédio de apartamentos novo no ano passado e fiquei com o último andar. Achei que estava a salvo do barulho, mas não reparei em como as paredes eram finas”, finalizou outra.