Mulher procura médico por incômodo no siso, mas o que tinha era grave e não simples dor de dente

O que para Emma Webster, uma mulher de 29 anos, de Lanarkshire, era uma forte dor no dente do siso, história que começou em 2018, tempos depois acabou se revelando algo mais grave e que só foi descoberto após uma complicação em seu quadro de saúde.

Inicialmente, Webster buscou um médico e devido ao cenário encontrado precisou ser submetida a um tratamento de canal, o que pensou que solucionaria os seus incômodos.

No entanto, meses depois, não só as dores aumentaram como a mulher começou a apresentar outros sintomas como visão turva. Então, novamente no médico, Emma passou por uma ressonância magnética, exame que identificou que ela tinha um tumor cerebral não cancerígeno.

A nova cirurgia da mulher

Diante do novo diagnóstico, Emma foi submetida a uma nova cirurgia, procedimento em que os médicos removeram 70% do tumor e agora acompanham seu crescimento anualmente.

Em seu relato, Webster disse que embora tenha recebido a mensagem de que se tratava de um tumor benigno, “estava pronta para planejar meu funeral”.

Por outro lado, mesmo ainda com algumas dores, a mulher contou que tem recebido o apoio da família e acredita que tudo sairá bem. “Eles ainda me surpreendem até hoje com o quão forte foram enquanto estavam ao meu lado”, disse a mulher que hoje contribui para pesquisas sobre tumores cerebrais.

