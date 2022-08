Campeonato feminino de ‘comedoras de açaí’ viraliza nas redes sociais; veja o vídeo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma competição inusitada: um campeonato feminino de “comedoras de açaí”, em Belém, no Pará. Nas imagens duas jovens aparecem consumindo meio quilo da iguaria com farinha. Elas disputam para ver quem consegue finalizar com o prato mais rápido (veja abaixo).

Nas imagens é possível ver que a competição conta com uma plateia formada por jovens e adultos, que vibram a cada garfada dada pelas competidoras.

Algumas pessoas chegam a dar dicas para que as “atletas” sejam mais habilidosas e consigam consumir o açaí ainda mais rápido.

E as jovens levaram pouco mais de um minuto para devorar as tigelas da iguaria, que é uma paixão entre os paraenses. Nas redes sociais, os internautas compartilharam as imagens, que acabaram viralizando.

Cansado de dividir a comida

Um jovem de 22 anos fez uma postagem no Reddit para contar que teve que tomar uma difícil decisão em seu relacionamento. Cansado de ver sua namorada sempre tirando uma mordida da comida dele, o rapaz decidiu expulsar a companheira de casa.

Conforme a publicação do “The Mirror”, o jovem contou que estava junto com a namorada há 1 ano. Assim, o casal foi morar na mesma casa há aproximadamente três meses e não demorou muito para ele começar a reparar em um estranho, e incômodo, hábito da companheira.

Jovem terminou namoro por causa de hábito da namorada de morder sua comida Dreamstime

“Em lugares realmente elegantes ela sempre pegava o primeiro pedaço do que quer que fosse o meu prato de comida. Eu escolhia e ela sempre insistia em dar a primeira mordida. Tivemos diversas conversas sobre isso, mas ela dizia que era algo fofo e não assustador”, conta o homem.

Depois de tentar conversar com a companheira, ele decidiu comprar um cofre de geladeira para tentar proteger sua comida, o que também não deu muito certo pois em apenas 2 dias ela conseguiu achar uma forma de burlar a proteção do cofre.

“Na mesma hora disse a ela para ir embora da minha casa. Ela ficou irritada comigo por deixá-la ‘sem-teto’ e possivelmente sem emprego”, conta o homem.

