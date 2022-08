Casal é visto fazendo sexo a bordo de pedalinho; presença de banhistas não intimidou os ‘apaixonados’

Um casal foi visto fazendo sexo a bordo de um pedalinho em plena luz do dia no balneário de Sochi, em Krasnodar, na Rússia.

Segundo o “The Sun”, os “apaixonados” não se incomodaram com a presença de “plateia”, já que estavam a poucos metros da areia, lotada, e ,ao lado deles, havia outros banhistas praticando stand up paddle.

A cena de sexo foi gravada em vídeo e mostra a loira fazendo movimentos de empurrão e movendo as pernas. Quem filmou o momento - nem tão íntimo assim - pode ser ouvido rindo ao fundo.

Ainda segundo o “The Sun”, não está claro se o incidente está sendo investigado pelas autoridades.

E por falar em flagra...

A cena de um homem deitado de bruços no teto de um carro usando apenas cueca e meias chamou a atenção de morador de Cromer, em Norfolk, na Inglaterra.

Homem é flagrado dormindo de cueca e meias em teto de carro na Inglaterra (Reprodução/Redes sociais)

Segundo publicou o “Extra”, Tom Selby ouviu muito barulho durante a madrugada do último domingo (14) e achou que a bagunça se devia a texugos. Quando verificou sua câmera de segurança, porém, teve uma surpresa: se deparou com a imagem do homem dormindo seminu em cima de um veículo.

No Facebook, Tom postou o flagra na esperança de encontrar alguma resposta para o ocorrido. “Não tenho ideia se era o carro dele, mas não há sinais de danos”, afirmou o rapaz, segundo o “Daily Star”.

“Não dá para culpá-lo, estava muito quente para dormir dentro de casa na noite passada”, escreveu um internauta após a postagem de Tom nas redes sociais.

