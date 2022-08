Enquanto operava vendas em sua barraca de limonada perto de um festival de comida, uma garotinha de oito anos foi impedida pela polícia de prosseguir com a atividade após receberem uma queixa. Fato aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. Informações são do portal Fox News.

Asa Baker vendia limonada em um beco em um fim de semana, quando informou à WJW-TV que um policial a solicitou que fechasse o estande.

“Bem, eles ficaram muito tristes por terem que me fechar, mas me deram US$ 20 para tentar pagar [pela licença]”, disse Baker. De acordo com a menina, o oficial deu a ela US$ 20 para usar para comprar a permissão necessária.

Intervenção policial

Segundo o tenente de polícia da Alliance à WJW-TV, Don Wensel, a polícia teria recebido uma queixa dos organizadores do festival. Desta forma, tiveram que cumprir as regras locais.

“Eu definitivamente poderia dizer que ele não queria despachá-la, mas, quero dizer, você recebe uma ligação, ele tem que fazer isso. Ele definitivamente fez a coisa certa, você sabe, na situação em que foi colocado”, contou Katrina Moore, mãe de Asa.

O tenente afirmou que, embora crianças que comercializam limonada não sejam alvo da polícia, é necessário possuir a licença antes de vender produtos ao público. Como não foi o caso de Baker, a medida de proibição acabou tendo de ser tomada.

“Para obter uma licença de vendedora de alimentos, ela dura apenas cinco dias e custa US $ 40 por cinco dias, então isso está fora de cogitação. Se ela quiser vender na rua, ela precisa obter uma permissão de rua. vende na frente de um negócio, temos que obter uma autorização de advogado”, disse a mãe da criança.

Menina de 8 anos fecha sua barraca de limonada após ordem policial (Reprodução/WJW-TV)

Auxílio nas vendas

Baker operou sua barraca novamente na sexta-feira (13) em frente à localização do empresário Eric Strata, onde a polícia afirmou que não faria intervenção. O empresário tomou conhecimento da situação da garotinha em um post no Facebook e resolveu ajudá-la com o licenciamento.

“Ele (o policial) tinha que fazer seu trabalho, mas parecia tão injusto para mim porque ela tem 8 anos, ela é apenas uma garotinha inocente que quer ser motivada e quer fazer algo consigo mesma. Por que fechar isso?” disse Strata.

