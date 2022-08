Homem é flagrado dormindo apenas de cueca e meias em teto de carro

A cena de um homem deitado de bruços no teto de um carro usando apenas cueca e meias chamou a atenção de morador de Cromer, em Norfolk, na Inglaterra.

Segundo publicou o “Extra”, Tom Selby ouviu muito barulho durante a madrugada do último domingo (14) e achou que a bagunça se devia a texugos. Quando verificou sua câmera de segurança, porém, se deparou com a imagem inusitada do homem dormindo seminu em cima de um veículo.

No Facebook, Tom postou uma imagem do flagra na esperança de encontrar alguma resposta para o ocorrido. “Não tenho ideia se era o carro dele, mas não há sinais de danos”, afirmou o rapaz, segundo o “Daily Star”. Na manhã seguinte, o dorminhoco já estava mais lá.

“Não dá para culpá-lo, estava muito quente para dormir dentro de casa na noite passada”, escreveu um internauta após a postagem de Tom.

Homem nu tenta assaltar pedestre nos EUA

Um homem nu e armado com um facão foi preso após tentar assaltar um pedestre no condado de Volusia, na Flórida, nos Estados Unidos. O caso foi revelado pelo “NY Post”.

Homem nu é preso em posto de gasolina nos EUA (Divulgação/Volusia Sheriff's Office)

Segundo o site, Brandon Wright saiu de uma área de arbustos, onde colhia frutas, abordou a vítima e mandou que ela entregasse suas roupas, a carteira e o celular.

Quando o pedestre começava a entregar todos os seus pertences, Brandon simplesmente lançou o facão em sua direção. O rapaz conseguiu escapar, e o assaltante fugiu do local em seu carro.

Minutos depois, nu, Brandon parou em um posto de gasolina e saiu do veículo para abastecer. Clientes do estabelecimento ligaram para a polícia, que mandou um equipe, com helicóptero.

O piloto, então, observou algo mais surreal ainda: “Ele está fazendo flexões na entrada da loja de conveniência”, disse.

Quando agentes chegaram por terra, Brandon se rendeu sem resistência.

