Homem nu e armado com facão tenta assaltar pedestre e é preso fazendo flexões; entenda essa história

Um homem nu e armado com um facão foi preso após tentar assaltar um pedestre no condado de Volusia, na Flórida, nos Estados Unidos. O caso bizarro aconteceu na última segunda-feira (8) e foi revelado pelo “NY Post”.

Segundo o site, Brandon Wright saiu de uma área de arbustos, onde colhia frutas, abordou a vítima e mandou que ela entregasse suas roupas, a carteira e o celular.

Quando o pedestre começava a entregar todos os seus pertences, Brandon simplesmente lançou o facão em sua direção. Por sorte, o rapaz conseguiu escapar. O assaltante, então, fugiu do local em seu carro.

Minutos depois, nu, Brandon parou em um posto de gasolina e saiu do veículo calmamente para abastecer. Espantados, clientes do estabelecimento ligaram para a polícia, que mandou um equipe, com helicóptero.

Sempre pode piorar

Como se a cena não fosse inusitada o bastante, o piloto observou algo mais surreal ainda: “Ele está fazendo flexões na entrada da loja de conveniência”, disse.

Um vídeo também mostra o homem nu andando no meio da rua enquanto motoristas assustados manobram ao seu redor.

Quando agentes chegaram por terra, Brandon se rendeu sem resistência.

Ainda de acordo com o “NY Post”, o rapaz tinha condenações anteriores por sequestro, porte ilegal de arma, agressão a policial, porte de cocaína e resistência à prisão.

Autoridades, porém, não explicaram o que todos provavelmente querem saber: o motivo pelo qual Brandon estava nu.

