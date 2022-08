Torcedora do Atlético-MG viraliza na web após pedir ajuda para tirar ‘intruso’ de foto; veja os memes

A jovem Esther Menezes, de 22 anos, viralizou nas redes sociais depois de pedir uma “ajudinha” para arrumar uma foto. Torcedora fanática do Atlético-MG, ela esteve no Estádio Beira-Rio, no último dia 31, para acompanhar a partida contra o Internacional. Na ocasião, seu time do coração perdeu por 3 a 0, mas ela quis registrar o momento e não ficou feliz com a imagem que fez, já que um rapaz aparecia ao fundo. O tweet dela repercutiu nas redes sociais e ela acabou virando meme (veja no fim do texto).

alguém tira esse cara lá de trás que estragou minha foto por favor pic.twitter.com/18J04G8m3L — esther (@tuticmenezes) August 2, 2022

Moradora de Belo Horizonte (MG), ela viajou para Porto Alegre (RS) só para acompanhar a partida. Mesmo triste com a derrota, ela fez uma foto no estádio, mas um “intruso” apareceu ao fundo. Assim, ela decidiu postar a imagem no Twitter e perguntou se alguém conseguiria tirar o torcedor. Isso bastou para que surgisse uma enxurrada de memes.

Em entrevista ao site GE, ela falou que não imaginava que o seu pedido seria levado a sério. “A única foto que eu tirei e gostei, tinha uma pessoa atrás, atrapalhando a visão do campo. Postei no Twitter perguntando se alguém podia tirar ele de trás, mas foi na brincadeira, porque não achei que alguém realmente ia se dar ao trabalho de tirar”, disse.

Ela disse que rapidamente os internautas identificaram o torcedor “intruso”, chamado Gabriel. “O pessoal começou a mandar as brincadeiras. E um moço que chama Adeylson mandou a zoação como se o Gabriel tivesse me abraçando. Aí, começou. Todo mundo começou a comentar rindo, mais gente mandou montagens brincando. Não pensei nunca que fosse acontecer”, relatou.

E o próprio Gabriel entrou na brincadeira e também se divertiu com os memes.

Alguém tira essa mina lá de trás que estragou minha foto por favor pic.twitter.com/zS55gzsNfk — ~~ Gabriel ~~ (@GBabidy) August 3, 2022

Veja algumas das publicações abaixo:

Espero ter ajudado pic.twitter.com/MV3i45Mu6y — Adeylson Godin (@Adeylsoncarmo) August 2, 2022

O juiz tirou, mas o VAR mandou voltar pic.twitter.com/0AOTHC5l2h — B R E N D O N ★彡 (@Xixit0) August 3, 2022

Espere um pouco e ele será abduzido pic.twitter.com/Fczh6AkPxA — Lionel Lenda #LM7 (@lionellenda7) August 2, 2022

Agora é só esperar pic.twitter.com/60ie5aBTGV — Catarina Assintomático 🇦🇹 😬 (@vpccn) August 2, 2022

