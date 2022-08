Mulher escorrega do banco e despenca de montanha-russa na Alemanha

Um passeio com a família se transformou em uma tragédia em um parque de diversões na cidade de Klotten, na Alemanha, no último sábado.

Uma mulher de 57 anos, que se divertia com a família, sofreu um acidente e despencou da montanha-russa, de uma altura estimada de 8 metros, morrendo no local.

O acidente ocorreu no parque Klotti Wildlife. Segundo a polícia, tudo indica que a mulher escorregou da cadeira do carrinho durante uma curva acentuada em alta velocidade e foi arremessada para fora.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, morreu no local e o resgate de seu corpo foi difícil, pois ela foi arremessada para um local de difícil acesso.

A polícia disse que as investigações “não apontam para conduta criminosa do parque”.

A administração do parque emitiu um comunicado oficial sobre o caso: “Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para expressar nossas mais profundas condolências à família, parentes e amigos. Nossa equipe KLOTTI ainda está chocada e atordoada. Obrigado pela sua compreensão.”

PARQUE VAI REABRIR

Apesar do acidente fatal, o parque anunciou na última terça-feira que vai reabrir suas instalações, apesar das autoridades ainda inspecionarem a montanha-russa.

“As investigações no local foram concluídas e a montanha-russa afetada pelo acidente foi imediatamente aberta para operação. No entanto, decidimos que a TÜV (Associação de Inspeção Técnica) reinspecione o sistema por precaução. Portanto, a montanha-russa permanece temporariamente fechada”, explicou a conta oficial do Facebook do parque, que está fechada desde o sábado em que ocorreu o acidente.

O parque Klotti Wildlife foi inaugurado em 1970 como um parque de vida selvagem e posteriormente os proprietários converteram o local para um parque de recreação familiar.

