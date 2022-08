Mãe se preocupa após o filho, de 3 anos, fazer um ‘comentário machista’

Uma mãe ficou extremamente preocupada com a criação de seu filho depois de escutá-lo fazer um comentário machista com apenas 3 anos de idade. Ela agora está repensando os modelos de criação adotados com a criança e se questionando sobre como evitar que ele cresça considerando esses comportamentos como algo comum.

Conforme a publicação feita por ela no fórum online Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, o menino está passando pela fase de desfralde e aprendendo a usar o penico, tarefa na qual estava tendo sucesso até alguns dias atrás.

“Ele tem 3 anos e está a meses treinando usar o penico, mas recentemente passou a fazer xixi nas coisas. Algumas vezes percebo que é para chamar atenção pois ele faz isso quando estou cuidando do bebê. Estamos tentando descobrir uma forma de lidar com isso”.

“A situação toda está sendo bem desgastante para meu marido e ele acaba ficando bem irritado com isso. Hoje foi na nossa cama, meu filho fez xixi em todos os nossos travesseiros”, revela a mãe.

Ela está preocupada com a situação

Ao perceber que o filho decidiu utilizar sua cama como banheiro, o pai da criança ficou completamente enfurecido.

“Meu marido ficou louco e meu filho começou a chorar na mesma hora, quando ele saiu do quarto meu filho foi atrás e disse ‘desculpa por fazer xixi na sua cama papai, não fica triste porque a mamãe vai arrumar isso’. Isso me deixou no meu limite”.

“Eu arrumo tudo o temo todo e só consigo pensar no que isso representa para meu filho! Meu marido acha que estou exagerando, mas pra mim é preocupante meu filho associar o fato da ‘mamãe arrumar tudo’ sempre que o ‘papai fica bravo’. Não é um modelo saudável”, afirma a mulher.

Para as demais pessoas do Mumsnet, a mulher pode lidar com a situação fazendo com que o filho ajude a arrumar e limpar a casa sempre que ele fizer xixi fora do lugar.

“É hora de ele começar a te ajudar na limpeza sempre que fizer as necessidades fora do lugar. Ele tem 3 anos e precisa aprender que suas ações tem consequências e que você não vai resolver tudo por ele”, comentou uma pessoa.

“Concordo que ele deve ser envolvido no processo de limpeza. Ele pode tirar as fronhas sujas e colocá-las para lavar, bem como ajudar a pegá-las e estender. Ele também precisa de uma conversa explicando que não é um trabalho exclusivo da mãe fazer a limpeza e que o pai também tem responsabilidades com isso”, afirmou outra pessoa.