O motivo pelo qual ele expulsou sua namorada de casa é inesperado

Cansado e um incômodo comportamento de sua namorada, um homem tomou uma difícil decisão para tentar fazê-la mudar de atitude. Depois que a jovem se recusou a parar de morder a comida dele, ele decidiu expulsá-la de casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o jovem de 22 anos decidiu contar sua história por meio de uma postagem no Reddit onde revela que está passando pelo seu primeiro relacionamento sério.

Juntos há 1 ano, o casal foi morar na mesma casa há aproximadamente três meses, e não demorou muito para ele começar a reparar em um estranho, e incômodo, hábito da companheira.

“Em lugares realmente elegantes ela sempre pegava o primeiro pedaço do que quer que fosse o meu prato de comida. Eu escolhia e ela sempre insistia em dar a primeira mordida. Tivemos diversas conversas sobre isso, mas ela dizia que era algo fofo e não assustador”, conta o homem.

As coisas pioraram quando ela recebeu uma oportunidade de emprego que ficava ligeiramente mais próximo a casa dele, que se ofereceu para deixá-la morar no local desde que parasse com seu “estranho comportamento”, o que aconteceu ao longo de todo primeiro mês.

Ele não conseguiu suportar

Após um mês com as coisas fluindo normalmente conforme o combinado, a mulher voltou ao seus antigos hábitos e conseguiu irritar completamente o namorado após um episódio em específico.

“Fiz um bolo em casa e dividi em oito pedaços que deixei na geladeira enquanto saí com um amigo. Normalmente eu entrego o bolo como um agradecimento para meus amigos após eles me darem uma carona de volta para casa”.

“Nesse dia eu fiquei completamente surpreso quando cheguei em casa, fui pegar o bolo e vi que cada um dos pedaços tinha exatamente uma mordida. Precisei ligar para meu amigo e disse para ele que ia ficar devendo o bolo dessa vez. Eu estava com muita raiva”, conta o homem.

Depois de tentar conversar com a companheira, ele decidiu comprar um cofre de geladeira para tentar proteger sua comida, o que também não deu muito certo pois em apenas 2 dias ela conseguiu achar uma forma de burlar a proteção do cofre.

“Ela ficou enlouquecida quando viu o cofre, mas não podia fazer nada. No entanto, ontem de noite, ela quebrou o cadeado e deu uma mordida em todos os meus lanches e em duas baguetes que estavam lá dentro”.

“Na mesma hora disse a ela para ir embora da minha casa. Ela ficou irritada comigo por deixá-la ‘sem-teto’ e possivelmente sem emprego”, conta o homem.

Rapidamente as pessoas ficaram ao lado do homem e afirmaram que a situação era realmente estranha: “Ela está ignorando totalmente seus limites e depois usa sua inexperiência contra você para te manipular a achar que é algo normal”.

“Meus amigos e eu compartilhamos comida em algumas ocasiões, mas sempre pedimos primeiro. Tem uma grande diferença entre dar a primeira mordida em tudo e pedir para experimentar um pedaço”, comentou outra pessoa.

“Uma mordida em cada pedaço de bolo é claramente proposital! Por que dar uma mordida em oito fatias se ela podia comer uma inteira? Isso é bizarro”, finalizou uma terceira.