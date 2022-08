Ele se irritou ao descobrir o motivo da esposa reformar um dos quartos de casa

Uma mulher está passando por uma situação delicada depois de precisar fazer uma mudança emergencial na configuração de sua casa. Segundo ela, a presença constante dos familiares de seu marido fez com que ela precisasse de um cômodo com isolamento acústico para conseguir trabalhar.

De forma anônima a mulher, de 28 anos, conta no Reddit que está casada com seu companheiro de 30. Enquanto ela trabalha para manter a casa, seu companheiro continua se aprimorando em sua carreira e segue realizando diversos estágios.

A casa em que os dois moram possui quatro quartos e foi um presente dado a ela por seus pais quando ela completou 18 anos de idade e desde então eles estão economizando para adquirir uma casa maior e mais confortável.

“Meu marido vem de uma família grande e desde o término dos bloqueios eles começaram a vir nos visitar a cada duas semanas. Eu acabei me sentindo acuada em minha própria casa por conta do espaço que eles ocupam. As vezes eles ficam por tanto tempo que é difícil trabalhar ou me distrair, além de precisar organizar e limpar tudo quando eles vão embora”, conta a mulher.

Depois da última visita ela decidiu tomar uma atitude e mudar completamente as configurações da casa.

Ela fez uma pequena reforma

Com a finalidade de criar um espaço para conseguir trabalhar e descansar sem ser incomodada pelo barulho, ela decidiu converter o menor dos quatro quartos em um escritório que também funciona como sala de jogos, com direito a isolamento acústico.

“Meu marido percebeu que eu troquei minha mesa de trabalho de lugar, mas não perguntou nada. Ele só percebeu quando meus sogros e seus irmãos vieram nos ver no último final de semana e eu disse que eles precisariam procurar um hotel pois não temos mais espaço”, revela a mulher.

Somente neste momento o homem reparou na reforma e foi contra a alteração realizada por ela. “Ele me chamou de idiota por montar o escritório ‘por trás de suas costas’ e exigiu que eu retornasse o quarto para sua antiga função. Eu lembrei a ele que preciso de um espaço tranquilo para trabalhar em casa e que a casa foi um presente para mim dado pelos meus pais”.

Leia também: Mãe proíbe filho de jogar jogos classificados fora de sua faixa etária

Desde então, o casal está dormindo em quarto separados e ele custa a acreditar que seus irmãos causem tanta confusão a ponto da companheira precisar de um quarto com isolamento acústico.

“Geralmente nós recebemos meus sogros e os irmãos do meu marido que são 6 jovens entre 12 e 17 anos. Os outros dois irmãos dele, maiores de 18 anos, geralmente passam alguns finais de semana aqui, mas como todos jogam juntos o barulho se torna realmente incômodo”.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em fazer com a casa o que ela deseja. “Se ele acha isso, então ele pode pegar suas economias e ir morar com os pais dele. É desrespeitoso o que ele está fazendo com você”.

“Você ganhou a casa antes sequer de conhecer ele. Ele segue valorizando a família ao invés de dar valor a sua família de escolha, ou seja, você”, afirmou outra pessoa.