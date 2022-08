Vídeo do ‘pouso mais baixo de todos os tempos’ viraliza nas redes sociais; assista

Pousar no aeroporto da ilha de Skiathos, na Grécia, pode ser uma aventura e tanto, e um vídeo que viralizou nas redes sociais pode provar isso!

O local é conhecido pela pista cuja cabeceira fica bem próxima ao mar, fazendo com que os aviões passem a poucos metros dos banhistas. Muitos se reúnem ali justamente para registrar as aterrisagens de perto - e bota perto nisso!

Um registro feito na semana passada capturou aquela que talvez seja a aterrissagem mais radical já vista na ilha. O caso está sendo chamado de “o pouso mais baixo de todos os tempos”, segundo o “Extra”.

Confira:

“Quantos espectadores você acha que precisavam de calças novas?”, perguntou uma pessoa após assistir ao vídeo da aterrissagem postado no YouTube pela GreatFlyer.

Alguns chegaram a dizer que a passagem do Airbus A321neo da Wizz Air desarrumou os cabelos das testemunhas.

Os pousos baixos são necessários na ilha devido a sua geografia. O aeroporto de Skiathos tem uma pista particularmente curta, o que força os pilotos a se aproximarem mais do chão do fariam em outras condições.

E por falar em avião...

Um avião monomotor de pequeno porte fez um pouso forçado em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos, na última terça-feira (9), se chocou contra a pista e acabou pegando fogo.

A aeronave sofreu uma pane no motor quando descia para pousar no Aeroporto Municipal de Corona e não conseguiu manter a altitude necessária para chegar ao aeroporto, sendo obrigada a descer na rodovia em pleno dia. Durante a tentativa de aterrissagem, o monomotor se chocou contra a pista e acabou atingindo um caminhão que transitava no local.

Com o choque, o avião pegou fogo. Felizmente, nenhum dos dois passageiros do avião ou dos três passageiros do caminhão sofreram qualquer tipo de ferimento.

De acordo com o piloto do avião, Andrew Cho, o treinamento que ele recebeu evitou que ocorresse uma tragédia maior no local. “Se você não entrar em pânico, vai saber o que fazer”, disse à imprensa.

